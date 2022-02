Moïse Kérékou était hier dimanche 06 février sur l’émission « Zone Franche » de la chaîne de télévision Canal 3 Bénin. L’ancien candidat recalé à la vice-présidence du Bénin, a évoqué les raisons de l’échec du Front pour la restauration de la démocratie (Frd) . Selon ses dires, « le FRD n’a pas su jouer son rôle de maître de cérémonie et de maître d’orchestre pour pouvoir mettre toutes les factions de l’opposition ensemble. Ce qui n’a pas marché également c’est le défaut de parrainage » a déclaré l’ex-ambassadeur du Bénin près la Turquie.

« Ces députés m’ont dit, tu es vice-président, l’accord ne peut plus marcher »

Pour l’invité de « Zone Franche », avoir le parrainage s’est avéré très difficile mais il avait finalement pu obtenir l’accord de principe de certains députés. Seulement, il s’est fait que dans le duo du FRD, il se retrouvait dans la position du colistier. Ce qui a selon lui, amené ces élus de la mouvance, à se retirer. « Ces députés m’ont dit, tu es vice-président, l’accord ne peut plus marcher » a révélé Moïse Kérékou. Les parlementaires lui auraient également dit qu’ils ne pouvaient pas accorder leur parrainage à quelqu’un qui n’a pas reconnu leur légitimité. Contrairement à Joël Aivo, M Kérékou dit n’avoir pas contesté la légitimité de la 7ème législature. Ce qui a créé cette confiance entre ces députés et lui.

« Pour moi, cette 8ème législature elle est tout à fait légitime »

« Pour moi la 8ème législature était tantôt bicolore, tantôt monocolore, mais c’était une législature légitime. Elle tirait sa source de la 7ème législature et des deux lois qui ont été prises et qui ont bouleversé la vie politique de notre pays, c’est à dire, le code électoral et la loi sur le système partisan. Mais ce sont les députés de la 7ème législature qui ont voté ces lois et par conséquent pour moi, cette 8ème législature elle est tout à fait légitime » croit savoir M Kérékou. Il précise par ailleurs, que ces parlementaires prêts à lui accorder leurs parrainages étaient essentiellement du Bloc Républicain. De plus ceux-ci avaient donné leur accord « sans contrepartie ».

