Parfaite de Banamè ne supporte plus les critiques et dénigrement contre son église. Lors d’une de ses prédications filmées, celle qui s’est autoproclamée Dieu, dit ne rien faire pour mériter qu’on salisse ainsi son église. Elle estime que des personnes ont eu à quitter des religions sans éprouver le besoin de les vilipender.

« Vous tomberez un à un »

« Des gens quittent l’église du Christianisme Céleste sans dire des insanités sur elle. Si vous quittez chez le Bokonon (féticheur), vous faites un audio pour le critiquer ? Parce que vous savez qu’il peut vous tuer. Ceux qui dénigrent savent que je ne suis pas le diable parce qu’ils savent comment le diable réagit. Si j’étais le diable, ils ne seraient plus sur pied » a-t-elle déclaré. La fondatrice de l’Eglise de Banamè va ensuite mettre en garde ceux qui font semblant d’être des Daagbovis (fidèles) dans le seul but de trouver des choses à dire pour saboter son église. « Vous tomberez un à un » leur a-t-elle promis.

« Je vais vous démasquer un à un et si vous quittez Banamè, votre vie n’aura plus jamais de sens »

« Je ne laisserai personne détruire l’église de Banamè sinon je ne porte plus mon nom. Que ce soient les Daagbovis, les prêtres et autres supérieurs de l’église, achetés pour détruire l’église, vous allez tous tomber. Je vais vous démasquer un à un et si vous quittez Banamè, votre vie n’aura plus jamais de sens. Si vous arrivez à vous faire une place quelque part dans cette vie, je rejette mon nom Daagbo » a-t-elle assuré. A l’en croire, elle n’a offensé personne pour mériter qu’on sabote son église.

