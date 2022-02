Après sa victoire face à l’Egypte ce dimanche 6 février, le Sénégal empochera les 5 millions de dollars prévus comme prime pour le vainqueur de la compétition continentale. Il s’agit d’un montant évalué à environ 2 862 500 000 de Francs CFA. Ce montant est en effet destiné aux joueurs ainsi qu’à l’encadrement des Lions de la Teranga. Il s’agit bien de la première fois qu’une équipe gagnante de la Coupe d’Afrique des Nations empoche une telle somme.

Les primes ont en effet été revues à la hausse par le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) quelques semaines avant le coup d’envoi de la compétition continentale. Selon le communiqué de l’instance de direction du football africain, l’objectif de cette augmentation est de rendre la compétition continentale plus prestigieuse.

500 mille dollars d’augmentation

« Cette augmentation est conforme à l’engagement de la CAF de récompenser les meilleures performances et de renforcer le statut de sa compétition la plus prestigieuse, la CAN. Elle sera effective dès cette 33e édition », avait annoncé un communiqué du Comité exécutif de la Confédération africaine de football. Comparée à la prime des éditions précédentes, il s’agit d’une augmentation de 500 mille de dollars sur la prime du vainqueur. Le vice-champion quant à lui a droit à 2,75 millions de dollars soit une augmentation de 250,000 dollars.

