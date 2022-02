La Confédération des Syndicats autonomes du Bénin (CSA-Bénin) organise le vendredi 18 février 2022 à la Bourse du travail à Cotonou un géant meeting pour protester contre la cherté de la vie au Bénin. Géant meeting de protestation de la Confédération des Syndicats autonomes du Bénin.

Dans un «appel aux travailleurs» publié sur la page Facebook de la CSA-Bénin ce vendredi 04 février 2022, le Secrétaire général de la CSA-Bénin, Anselme Amoussou projette pour le vendredi 18 février 2022 un géant meeting de protestation à la Bourse du travail à Cotonou pour «exiger des autorités gouvernementales, des mesures urgentes et adéquates contre la vie chère et le mal être des populations ». Toujours dans son appel aux travailleurs, le Secrétaire général de la CSA-Bénin dénonce l’inflation, qui selon lui, est de plus insupportable pour les populations car les prix du transport, de l’énergie, des produits pharmaceutiques et des produits de première nécessité ont atteint des proportions jamais égalées au Bénin. Il a déclaré que l’augmentation des salaires annoncée depuis le mois de décembre 2021 est toujours attendue sur les fiches de paie des travailleurs.

Mais il a fait remarquer que les salaires politiques sont ajustés par anticipation depuis 2016. Il a par ailleurs fait savoir que le code général des impôts ne reflète pas le mandat social tant annoncé. Il faut rappeler que lors de leur rencontre avec la presse le vendredi 28 janvier 2022,les responsables de six centrales syndicales, face à la hausse des prix tout azimut sur le marché, ont posé des exigences sous forme de doléances relativement à la revalorisation des salaires des travailleurs annoncée par le gouvernement de Patrice Talon.

