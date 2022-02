Hospitalisée, l’ancienne première adjointe au maire de Levallois-Perret, Isabelle Balkany qui a tenté de se suicider après l’annonce d’une décision de justice a été placée en isolement après avoir été déclarée positive au coronavirus. Une autre mauvaise nouvelle pour elle après la confirmation de la révocation du bracelet électronique du couple qu’elle forme avec l’ancien maire il y a quelques jours.

Hospitalisée depuis le jeudi 3 février suite à sa tentative de suicide intervenue après la décision du tribunal, Isabelle Balkany ne quittera pas de sitôt son lit d’hôpital. En effet, selon les informations officielles, Isabelle Balkany est hospitalisée à l’hôpital d’Évreux, où elle a été testée vendredi 4 février positive au coronavirus. Malgré ces trois doses de vaccins anti covid, l’ancienne adjointe au maire n’a pas pu échapper à la contamination. « J’ai voulu dormir, aller ailleurs, je suis maintenant réveillée. Et on vient de me détecter positive au covid. Je suis du coup à l’isolement », a-t-elle déclaré elle-même.

Rappelons que Isabelle Balkany n’est pas à sa toute première tentative de suicide. La première date de mai 2019. Et c’est d’ailleurs en tenant compte de tous ces aspects de l’affaire que le tribunal a révoqué le placement sous bracelet électronique du couple Balkany, tous les deux cités dans une affaire de fraude fiscale devant le tribunal. Par ailleurs, c’est cette décision qui vise une incarcération pour les accusés qui amène Isabelle Balkany à sa deuxième tentative de suicide le jeudi 3 février 2022.

Applis LNT : Android - Iphone