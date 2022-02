Les syndicats de l’éducation Cusems et Saems annoncent à compter du lundi 07 février au 10 février leur 8ème plan d’action sur grève scolaire. La situation préoccupe désormais les élèves et les parents qui craignent une année blanche dans les jours à venir.

Les syndicats viennent d’annoncer une nouvelle semaine d’inactivité. Le programme communiqué fait état d’un passage de débrayage à une grève totale à partir du jeudi 10 février. Selon les acteurs de cette absence d’activité scolaire au sein des établissements, cette décision provient du « dilatoire notoire du gouvernement qui a mené à l’échec de la rencontre du 3 février ». Le boycott de toutes les évaluations du 1er semestre, des activités d’éducation physique et pédagogiques restent aussi maintenus.

Ainsi, il y aura à partir de 9 heures très précise, les lundi 7 février, mardi 8 février et mercredi 9 février un débrayage et une grève générale le jeudi 10 févier. Cette crise scolaire rend désormais la relation entre syndicats et autorités étatiques très tendue et soulève de plus en plus des doutes autant chez les parents d’élèves que les élèves eux-mêmes. Puisqu’une année aura plus de conséquences sur ces derniers que les partis occupés à tirer chacun la corde dans son camp.

Applis LNT : Android - Iphone