La presse sportive internationale est en ébullition suite à de nouvelles rumeurs sur le mercato prochain. En effet, l’international Portugais Cristiano Ronaldo voudrait quitter son actuel club du Manchester United pour rejoindre le Paris saint-Germain. Selon les informations données par le média britannique Daily Mirror, le quintuple ballon d’or aurait fait part de cette volonté à son agent Jorge Mendes.

L’échange pourrait avoir lieu à la fin de saison

Et même si le contrat entre CR7 et Manchester United prend fin en juin 2023, le joueur voudrait vraiment aller au PSG. Par ailleurs, le Daily Mirror indique qu’il ne s’agirait pas d’un simple transfert, mais d’un échange. Ainsi, le club de la capitale française et Manchester United pourraient s’échanger l’actuel entraîneur Mauricio Pochettino et l’ancien joueur du Real Madrid. Toujours selon les informations de la source, cet échange pourrait avoir lieu à la fin de saison. Notons que ces rumeurs d’échange interviennent suite à l’élimination du club anglais aux tirs au but, qui a aggravé les choses entre Cristiano Ronaldo et la direction du Manchester United.

Meilleur buteur de tous les temps du Globe Soccer

Du côté de ce dernier, Maurcio Pochettino est la grande priorité pour succéder à Ralf Rangnick. Pour rappel, Cristiano Ronaldo est arrivé à Manchester United, l’année dernière, après avoir quitté le club italien de Juventus. Après avoir réintégré son ancien club, le joueur âgé de 37 ans avait été élu, au cours du mois de septembre 2021, meilleur joueur du mois. Par ailleurs, le 28 janvier dernier, il a reçu le prix du meilleur buteur de tous les temps du Globe Soccer à Dubaï. CR7 totalise à lui seul plus de 800 buts et détient depuis septembre 2021 le record de buts en équipe nationale.

