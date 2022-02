Une ville fantôme est apparue en Espagne dans les vallées d’Ourense, près de la frontière avec le Portugal. Le village d’Aceredo en Galice, dans le nord-ouest de l’Espagne a réapparu ce mois-ci, trente ans après avoir été englouti par les eaux. Et malgré les avertissements de la compagnie d’électricité EDP au Portugal, des centaines de personnes viennent chaque week-end à Aceredo pour voir à quoi ressemblait le village enseveli par les eaux d’un réservoir.

Le village avait disparu il y a trente ans sous le réservoir de Lindoso, un réservoir d’eau à la frontière entre l’Espagne et le Portugal. Les restes d’Aceredo sont remontés à la surface. Le 8 janvier 1992 a été la date à laquelle les vannes se sont fermées et les eaux ont recouvert les maisons, les magasins et les églises d’Aceredo et certains villages environnants dont A Reloeira, Buscalque, O Bao et Lantemil. Mais la sécheresse de ces mois a amené le réservoir de Lindoso à seulement 15% de sa capacité, et avec les basses eaux, les constructions en pierre émergent avec des toits plus ou moins encore debout, des briques et des restes de bois ayant appartenu à des poutres en bois, des portes ou cadres.

Sensations de désolation et de fascination

Les touristes arrivant du Portugal et de Galice viennent se promener dans la boue entre les rues et les maisons silencieuses, un paysage où se mêlent les sensations de désolation et de fascination. D’autres touristes, en particulier des villages voisines, se plaignent du « pillage qu’ils ont fait avec les réservoirs » dans la région. Le maire de la commune de Lobios, à laquelle appartenait Aceredo, a reconnu au micro de Reuters que l’apparition du village est due à l’absence de pluie ces derniers mois, mais aussi à, « une exploitation assez agressive » par la compagnie d’électricité EDP, qui gère le réservoir.

Antiguo pueblo de Aceredo, sumergido hace tres décadas cuando una represa hidroeléctrica inundó el valle, y que ahora queda al descubierto debido a la sequía, en el embalse de Lindoso, en el noroeste de España, el sábado 12 de febrero de 2022. pic.twitter.com/jFDaAiCb9U — Emilio Morenatti (@EmilioMorenatti) February 13, 2022

