(TASS) La candidate du Rassemblement national (RN) à l’élection présidentielle 2022, Marine Le Pen a promis qu’en cas de victoire, la France sortirait du commandement intégré de l’Otan. « Nous devons défendre librement nos intérêts, sortir de la logique belliciste des blocs, renouer avec la stratégie d’équilibre qui a fait, je vous le rappelle, la grandeur de notre pays, a-t-elle déclaré samedi à son meeting à Reims. C’est pourquoi nous sortirons du commandement intégré de l’Otan afin de ne plus être entraînés dans des conflits qui ne sont pas les nôtres« .

Marine Le Pen a souligné que « la défense de notre patrie et de nos intérêts vitaux ne peut pas être déléguée et ne peut être confiée qu’à une armée nationale renforcée dans ses moyens, soutenue dans ses missions, consolidée par la cohérence des alliances ». « Dans ce monde qui s’invente de nouvelles guerres froides, elle doit faire entendre une voix forte et indépendante en usant notamment de son siège diplomatique au Conseil de sécurité. Ce privilège diplomatique légué du général de Gaulle, nous ne le partagerons avec personne« , a-t-elle conclu. Les élections présidentielles en France se dérouleront sur deux tours, le 10 et le 24 avril.

