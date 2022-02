Un jeune militaire de la Garde républicaine, a été arrêté pour « exhibition de couteau sur la voie publique » au quai Saint-Michel, Ve, France, non loin de Notre-Dame et de la préfecture de police. Après un passage en cellule de dégrisement, le jeune policier âgé de 20 ans, rattaché à la caserne Babylone (VIIe), et en poste chez le Premier ministre, à Matignon, VIIIe, est placé en garde à vue en attendant sa mise en examen. Son état alcoolique risque de lui coûter son emploi au sein des forces de l’ordre français.

Le dimanche 27 février, aux environs de 02 heures 45 minutes, un gendarme adjoint, en civil, hors service « ivre mort » avait semé la peur dans le cœur de certains passant en les menaçant avec un couteau après une nuit bien arrosé d’alcool. Avant l’arrivée de ses collègues policiers, le vigile d’un pub est intervenu et a réussi à le maîtriser en le plaquant au sol. Une fois sur place, « Les policiers ont dû l’allonger à l’arrière du véhicule pour le maîtriser. Ils lui tenaient les jambes. Il était ivre mort ».

Au cours de son arrestation, le jeune militaire s’est longuement débattu et traitait les fonctionnaires « Fils de p… ! » et leurs demandaient d’« Allez tous crever ! ». Lors de son passage à la cellule de dégrisement, son taux d’alcoolémie s’élevait à 1,23 mg d’alcool par litre d’air expiré. Le gendarme a été placé en garde à vue au commissariat parisien du Ve arrondissement ce lundi. La préfecture de police de l’interpellation et de la garde à vue a ensuite alerté la hiérarchie de la gendarmerie, qui après audition prononcera la sanction du jeune gendarme. Il pourrait être exclu des unités d’élite de la gendarmerie nationale, qui assure des missions d’honneur et de sécurité pour les plus hautes autorités de l’État.

