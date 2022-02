« Un instrument au service de la paix ». C’est ainsi que le président de la Commission de l’Union Africaine conçoit sa décision. Celle de faire d’Israël un pays observateur à l’Union Africaine. Mais il peine à convaincre, surtout la Palestine. Ce samedi 05 février, début du sommet de l’UA à Addis Abeba, Mohammed Shtayyeh, le Premier ministre Palestinien a demandé à l’organisation panafricaine de retirer cette accréditation à Israël parce qu’il s’agit en réalité « d’une récompense imméritée » en raison de la politique de l’Etat hébreu en Palestine. En effet, le Premier ministre accuse Jérusalem d’abus commis contre son peuple. Pour cela, l’Ua doit retirer le statut d’observateur à l’Etat hébreu.

« Israël ne devrait jamais être récompensé pour ses violations et pour le régime d’apartheid qu’il impose au peuple palestinien…Nous appelons au retrait et à l’objection du statut d’observateur israélien auprès de l’Union africaine » a déclaré Mohammed Shtayyeh au siège de l’Union africaine. Il trouve d’ailleurs inutile de rappeler aux peuples africains « la dévastation et la déshumanisation qui caractérisent le colonialisme et les systèmes connexes de discrimination raciale institutionnalisée ». Le président de la Commission de l’Union africaine a tenu à rappeler dans son discours d’ouverture que l’Union africaine n’était pas contre la « quête d’indépendance » des Palestiniens.

L’Algérie et l’Afrique du Sud derrière la Palestine

L’UA s’engage d’ailleurs dans cette quête « immuable » qui ne peut « que continuer à se renforcer ». Accorder un statut d’observateur à Israël peut être d’après lui, un instrument au service de la paix. Il faut dire que l’Algérie et l’Afrique du Sud sont opposées à cette décision prise par le Tchadien Moussa Faki Mahamat en juillet 2021. Demain dimanche 06 février 2022, les chefs d’Etat devraient discuter de cette question. Moussa Faki Mahamat a déjà appelé à un « débat serein ». Notons que le sommet de l’Union africaine se tient en présentiel. Il prendra fin demain dimanche.

Applis LNT : Android - Iphone