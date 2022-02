Ce n’est pas un secret. L’Equipe du Sénégal est l’une des équipe en finale de la Coupe d’Afrique des Nations qu’organise le CAN cette année. Les Lions de la Téranga auront face à eux, une équipe d’Egypte qui a réussi à éliminer en demi-finale l’équipe du pays qui organise la CAN 2021. Pour la 2è fois consécutive, l’équipe de Sadio Mané se retrouve en finale. Macky Sall, le Président sénégalais ne pourra pas être présent à la finale à cause de son agenda en temps que Présidence en exercice de l’UA.

Macky Sall ne sera pas présent en personne aux côtés des Lions de la Teranga qui vont affronter une équipe d’Egypte prête à l’empêcher de décrocher le prestigieux titre continental. Dans un message vidéo diffusé en ligne, le numéro un sénégalais donne la raison et envoie un message d’encouragement aux valeureux représentants de son pays et n’a pas manqué d’envoyer à l’équipe nationale tout son soutien.

«Je suis de tout cœur avec vous, avec le coach Aliou Cissé et avec tout votre encadrement. Pour la deuxième fois consécutive, vous avez répondu présents et de fort belle manière au rendez-vous du football continental à travers votre brillante performance. Je vous dis notre joie, notre fierté et notre soutien», a affirmé le président Macky Sall. Dans son message, le président sénégalais a par ailleurs expliqué que son absence est lié aux contraintes «à la Présidence en exercice de l’Union africaine, une grande responsabilité continentale confiée cette année, à notre pays ».

