La question du nucléaire nord-coréen a été abordée par un diplomate chinois aux Nations unies. En effet, l’ambassadeur de la Chine auprès de l’ONU, Zhang Jun estimé que la solution aux programmes balistique et nucléaire de la Corée du Nord se trouve dans les mains des Etats-Unis. Il a fait cette déclaration, hier vendredi 4 février 2022, avant une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies convoquée par les USA, suite au test de missile effectué par Pyongyang, le dimanche 30 janvier dernier.

Il faut « maintenir la pression »

Toujours selon l’ambassadeur Zhang Jun, pour régler la situation, il est nécessaire que les Etats-Unis « se présentent avec des approches, politiques et actions plus attractives, pratiques et flexibles ». Notons que contrairement à la Chine, les Etats-Unis ont visiblement l’intention de continuer à exercer la pression sur Pyongyang. L’ambassadrice des Etats-Unis aux Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, a ainsi indiqué qu’il faut « maintenir la pression » sur la Corée du Nord. Rappelons que le dimanche 30 janvier, Pyongyang avait testé son plus puissant missile depuis 2017. Le projectile avait été détecté par l’état-major interarmes sud-coréen, qui avait mis l’accent sur le fait qu’il s’agissait d’un missile balistique à portée intermédiaire.

Une altitude maximale de 2000 Km

Le missile Hwasong-12 qui avait été lancé depuis la province du Jangang, dans le septentrion de la Corée du Nord, a atteint une altitude maximale de 2000 Km. L’information avait été confirmée le lundi 31 janvier par les autorités du pays. Suite à ce test, un haut responsable américain qui s’est exprimé au nom des Etats-Unis a ouvert la porte au dialogue. « Nous sommes persuadés qu’il est totalement opportun et totalement correct de commencer à avoir de sérieuses discussions » aurait-il déclaré face à la presse. Moon Jae-in, chef de l’Etat sud-coréen a de son côté déclaré que son voisin du nord est près de rompre le moratoire sur les missiles balistiques intercontinentaux et nucléaires.

