Genève, le 07 février 2022

Oryx Energies est présent au Bénin depuis 1997 et n’a cessé depuis de grandir avec ses clients, ses employés et la communauté béninoise. Aujourd’hui marque un nouveau tournant dans sa volonté d’offrir toujours plus de services et de produits de qualité Oryx :

La société Oryx Energies Bénin reprend une partie du réseau de la Sonacop, 63 stations sont désormais nôtres et à l’étude pour porter la nouvelle marque Oryx. Entreprise citoyenne, Oryx Energies Bénin confirme sa capacité à se développer stratégiquement et à agir avec la communauté pour offrir un réseau de stations-service plus dense, plus proche des consommateurs, équipé des meilleures installations et servi par des employés pleinement formés pour répondre à tous les besoins. Et depuis le 25 janvier 2022, vous pouvez trouver Oryx déjà en action sur 5 stations-service de ce nouveau réseau, œuvrant pour l’avenir et offrant l’accès au carburant Oryx.

