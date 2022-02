Peng Shuai brise enfin le silence observé depuis novembre dernier après des révélations dans la presse visant un ancien haut dirigeant chinois. Au cours de son entretien avec le média « l’Equipe », elle reste ferme sur le fait d’avoir toujours maintenu son courant de vie tel qu’elle était avant les révélations sur son « viol ».

En novembre 2021, la tenniswoman chinoise Peng Shuai accusait, l’ancien vice-Premier ministre chinois Zhang Gaoli de l’avoir forcée à un rapport intime. C’était en tout cas la grande révélation de la presse. Un fait qui remonterait déjà à trois ans avant la période où les accusations ont fuité dans la presse. La révélation était partie du compte certifié sur le réseau social Weibo de la championne de tennis.

La publication avait bien été censurée juste quelques minutes après sa mise en ligne mais c’était déjà trop tard car elle avait été partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux. La sécurité de Peng Shuai avait alors été toute de suite mise en cause car beaucoup voyait l’ampleur que ces révélations pourraient avoir et surtout le niveau politique et la représentation de l’accusé.

Pendant les semaines qui ont suivi silence radio avant qu’il n’y a quelques semaines, l’athlète ne donne de la voix. Le long silence de Peng Shuai qui a suivi les révélations n’a fait qu’empiré les peurs, les doutes et les inquiétudes chez beaucoup de personnes. Certains ont même pensé et affirmé qu’elle aurait été enlevée vu qu’elle avait complètement disparu des radars. Interviewée sur la question, l’ex-numéro 1 mondiale du double s’est ouvert avec assurance.

« Je n’ai jamais dit que quiconque m’avait fait subir une quelconque agression sexuelle. (….) Je ne pensais pas qu’il y aurait une telle inquiétude et je voudrais savoir : pourquoi une telle inquiétude ? Avec mes amis proches, je suis toujours restée en contact étroit, j’ai discuté avec eux, répondu à leurs emails, j’ai aussi discuté avec la WTA… C’est pourquoi je ne sais pas pourquoi l’information selon laquelle j’avais disparu s’est répandue ».

Applis LNT : Android - Iphone