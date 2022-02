Plusieurs mois se sont écoulés depuis que le célèbre rappeur américain Ye (Kanye West) et la star de téléréalité Kim Kardashian ne sont plus ensemble. Mais depuis, les deux refont leur vie chacun de leur côté. Kim Kardashian avec l’humoriste Pete Davidson et Ye avec le mannequin Julia Fox. Cependant, depuis que les deux artistes sortent ensemble, plusieurs rumeurs indiquent que cette dernière était sortie avec le rappeur et ancien ennemi de Kanye West, Drake.

« Je ne dirais pas ça on sortait ensemble »

Lors de son podcast Forbidden Fruits, l’actrice américaine s’est confiée sur la relation qu’on lui prête avec Drake. « C’est un gars formidable et un gentleman, et c’est tout. Rien ne s’est vraiment passé, nous étions juste, comme, des amis qui traînaient. Je ne dirais pas ça on sortait ensemble » a-t-elle déclaré. Julia Fox a par la suite confié qu’au moment où elle a rencontré Kanye West, elle a préféré jouer la carte de l’honnêteté. Ainsi, elle a confié lui avoir tout dit au sujet de sa relation avec Drake.

L’actrice serait sortie avec Drake pendant deux mois

Par ailleurs, Julia Fox a indiqué que les deux rappeurs n’étaient plus ennemis puisqu’ils ont joué ensemble lors du concert de décembre 2021 Free Larry Hoover. Notons que ces propos de Julia Fox interviennent suite aux informations du média Page Six qui indiquaient que l’actrice serait sortie avec Drake pendant deux mois, au début de l’année 2020. L’interprète de God’s Plan aurait aussi échangé des messages avec le mannequin pour lui faire des compliments sur ses talents d’actrice dans le film Uncut Gems. Aussi, Drake aurait-il pris part à un évènement organisé pour Julia Fox au Bloomingdale’s.

