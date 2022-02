Le décès subit de Cheslie Kryst continue toujours de tourmenter les membres de sa famille. A la suite de son père qui a parlé d’un dysfonctionnement familial qui aurait poussé la victime à son acte tragique, sa mère quant à elle soulève comme raison une dépression dont l’anicienne miss des Etats-Unis était victime.

Le dimanche 30 janvier, l’ex Miss des Etats-Unis, Cheslie Kryst s’est donné la mort en sautant du 29ème étages d’un immeuble à Manhattan. Le corps sans vie a été découvert par des agents de police. Une nouvelle qui a bouleversé le cours des choses au sein de sa famille. Du grand-père au père en passant par la mère, tous n’arrêtent pas de témoigner de la lumière que Cheslie représente pour eux. D’ailleurs dans une lettre rédigée par April Simpkins, la mère de la disparue, elle dit tout l’amour qu’elle porte pour elle. « Je t’aime ma petite fille de tout mon cœur. Tu me manques désespérément. Je sais qu’un jour nous serons à nouveau ensemble. Jusque-là, repose en paix. », écrit la mère de la défunte.

En ce qui concerne les raisons ayant conduit la victime à un acte aussi violent, April Simpkins parle d’une dépression dont l’ex-miss souffrait : « Cheslie menait à la fois une vie publique et une vie privée. Dans sa vie privée, elle souffrait d’une dépression de haut niveau qu’elle a cachée à tout le monde – y compris à moi, son plus proche confident – jusqu’à peu de temps avant sa mort » a t écrit via Extra. Une cause qui rejoint celle donnée par le père récemment lors d’un appel téléphonique, puisqu’un dysfonctionnement familial peut conduire un enfant à la dépression.

Applis LNT : Android - Iphone