Le célèbre rappeur américain Kanye West a profité d’une série de publications qu’il a faites sur les réseaux sociaux pour s’en prendre à la famille de son ex compagne Kim Kardashian. Ces mots très peu affectueux de celui qui se surnomme Ye interviennent dans un contexte où il n’arrive plus à passer du temps avec ses enfants à cause des restrictions imposées par son ex épouse. Kanye West a également fait cas de certains échanges qu’il a eu avec l’entourage de la mère de ses enfants.

« J’ai donné à cette famille la culture. S’ils continuent à jouer ensemble avec moi, je reprendrai cette culture. Un père ne devrait jamais avoir à mendier pour l’emplacement de ses enfants », a déploré la star américaine. La star de téléréalité Kim Kardashian aurait interdit à son ex de voir leurs enfants. Selon la publication faite par Kanye West, son ex compagne aurait trouvé une série d’arguments pour lui empêcher de voir ses enfants. « Hier, Kim m’a accusé de l’avoir frappée », lance-t-il.

« Je ne joue plus à propos de mes enfants… »

« Je supplie d’aller à la fête de ma fille et je suis accusé d’être drogué, puis je vais jouer avec mon fils et je prends mes romans graphiques d’Akira et je suis accusé de vol. Maintenant, je suis accusé de lui avoir donné un coup. Ces idées peuvent en fait enfermer quelqu’un. Ils jouent comme ça avec la vie des hommes noirs, qu’il s’agisse de les libérer ou de les enfermer. Je ne joue plus à propos de mes enfants noirs », a poursuivi le rappeur américain.

