La Russie est sous le coup de multiples sanctions depuis que la guerre a éclaté en Ukraine. En effet, le 24 Février dernier, le pays dirigé par Poutine a lancé une offensive en Ukraine qui fait de nombreuses victimes. Malgré les sanctions occidentales, la Turquie un des partenaires de la russie notamment sur le plan militaire ne compte pas changé d’avis. C’est le numéro un turc Recep Tayyip Erdoğan qui l’a annoncé lui-même.

Sanctionnée par les Etats-Unis à cause de son projet d’achat des S-400 russes, la Turquie d‘Erdogan ne compte pas revenir sur sa décision. Pour rappel Ankara avait été exclu du programme d’avions de combat furtifs F-35 américain. Une nouvelle fois, le président turque a déclaré que son pays n’allait pas revenir sur l’accord avec la Russie et a précisé que tout était déjà bouclé. La position de la Turquie sur son acquisition des systèmes russes de défense antimissile S-400 est inchangée et l’affaire est « faite conclue », a déclaré ce vendredi le président Tayyip Erdogan.

Le dirigeant turc a tout de même précisé que des pourparlers ont été entamés avec Washington sur de nouveaux F -16 jets et kits. Le président Erdogan a également rejeté les informations selon lesquelles des responsables américains auraient évoqué de manière informelle avec son pays la Turquie la possibilité peu probable d’envoyer les systèmes S-400 en Ukraine pendant que le guerre se déroule actuellement, affirmant que « tout ce qu’ils font, c’est provoquer des troubles« . Erdogan faisait référence à Washington.