L’ancien président américain Donald Trump a fait une demande particulière à ses partisans. En effet, après l’atterrissage d’urgence d’un avion dans lequel il se trouvait, du fait d’un moteur en panne, l’ancien locataire de la Maison Blanche a demandé à ces derniers de l’aider à financer l’achat de son nouvel avion privé.

Le sondage renvoie à une page de souscription

Pour ce faire, le milliardaire républicain a envoyé un e-mail à ses partisans dans lequel il indique que son équipe est à pied d’œuvre pour la construction de son nouvel avion, «Trump Force One». Le message envoyé par Donald Trump contenait une image montrant un avion qui décolle. Il permet, également avec un sondage, de choisir entre « Oui » et « Non », leur demandant s’ils veulent voir son nouvel avion. Le sondage renvoie ensuite à une page sur laquelle il est demandé de souscrire à une contribution. Notons que cette demande faite par Donald Trump à ses partisans intervient après qu’un avion dans lequel il se trouvait à dû rebrousser chemin, suite à un problème, le week-end dernier.

La panne aurait été détectée au-dessus du golfe du Mexique

Il s’agissait en effet d’une panne de moteur qui était à la base du demi-tour du Dassault Falcon 900 qui avait quitté un aéroport de la Nouvelle-Orléans. Selon plusieurs sources concordantes, la manœuvre de l’appareil avait eu lieu un peu avant 23 heures. La panne aurait été détectée au-dessus du golfe du Mexique. D’après le site d’information américain Politico, qui a donné l’information, l’audio des communications entre la tour de contrôle du trafic aérien et le pilote a décrit l’atterrissage comme étant « de nature urgente ».