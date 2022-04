L’entreprise gazière autrichienne OMV a accepté les conditions de la Russie et va désormais payer ses livraisons de gaz russe en roubles, a annoncé mercredi le chancelier autrichien Karl Nehammer. « Nous, c’est-à-dire OMV, avons accepté les conditions de paiement, comme l’a déjà fait le gouvernement allemand. Il a été reconnu que ces conditions ne violaient pas les sanctions, ce qui était important pour nous« , a déclaré Karl Nehammer lors d’une conférence de presse. L’information a été donnée par l’agence russe TASS.

Le chancelier Karl Nehammer a rappelé que la Pologne et la Bulgarie avaient refusé de payer le gaz russe en roubles et, pour cette raison, avaient été confrontées à des problèmes de livraisons. L’Autriche est membre de l’UE et donc fait partie des nations qui ont imposé des sanctions contre le pays dirigé par Vladimir Poutine à cause de l’offensive lancée en Ukraine depuis un peu plus de deux mois maintenant.

D’ailleurs, il y a quelques jours, le chancelier autrichien affirmait que l’UE renforcera «les sanctions jusqu’à la fin de la guerre» en Ukraine. « Nous continuerons à renforcer les sanctions de l’Union européenne jusqu’à l’achèvement de la guerre. Nous venons d’adopter un nouveau volet de sanctions. Il ne sera pas le dernier. Ceci est fait afin de mettre fin à la guerre » , avait déclaré M. Nehammer.