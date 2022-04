Le 6 Janvier de l’année dernière, des manifestants ont envahi le Capitole pour tenter d’empêcher la certification de la victoire du démocrate Joe Biden, reconnu vainqueur de la présidentielle de 2020. Un résultat que le 45è président des USA Donald Trump avait longtemps rejeté. Malheureusement ce jour là, des américains ont perdu la vie. Et l’ancien président a été mis en accusation. Plus d’un an après, Trump est revenu sur le sujet et a exprimé son regret.

C’est à travers une interview à un média américain que Donald Trump a dit son regret ce jour-là. Donald Trump a déclaré qu’il regrettait de ne pas avoir participé à la marche sur le Capitole américain avec ses partisans le jour de l’assaut du 6 janvier et a de nouveau rejeté les suggestions selon lesquelles il aurait utilisé des « téléphones à brûleur« (téléphone jetable) le jour de l’assaut.

Dans une interview avec le Washington Post, l’ancien président Trump a déclaré qu’il avait insisté pour marcher avec ses partisans le 6 janvier, mais qu’il avait été empêché de le faire par des agents des services secrets. « Les services secrets ont dit que je ne pouvais pas y aller. Je serais allé là-bas en une minute », a déclaré Trump au Post, se vantant plus tard de la taille de la « foule énorme » au rassemblement « Save America » ce jour-là.

Le mois dernier, CBS News et le Post ont révélé que les enregistrements téléphoniques internes de la Maison Blanche du jour de l’attaque contre le Capitole montraient un écart de sept heures et 37 minutes dans les journaux téléphoniques de Trump, y compris la période au cours de laquelle les manifestants ont envahi le Capitole. Les rapports ont révélé que le comité de la Chambre enquêtant sur l’attaque examinait si Trump avait utilisé des téléphones jetables pendant cette période.