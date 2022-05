Les joueurs de jeux vidéo s’intéressent de près aux scénarios des jeux auxquels ils jouent. Mais ceux qui aiment les jeux de table savent qu’ils peuvent être tout aussi immersifs et qu’il est tout aussi facile de se perdre dans le monde du jeu et d’entrer dans la peau du personnage que l’on incarne. Dans des jeux comme Donjons & Dragons, il est très facile de devenir le personnage que l’on construit.

Mais les amateurs de jeux sur table savent que D&D est loin d'être le seul jeu immersif existant. Bien qu'il fasse partie des jeux sur table les plus populaires et les plus connus auxquels les gens aiment jouer avec un groupe d'amis, il en existe d'autres qui valent vraiment la peine d'être découverts. Sur cette liste figurent des jeux loin d'être classiques.

10. L’horreur d’Arkham

Arkham Horror est un jeu qui peut être joué en coopération avec un maximum de six joueurs. Il est donc parfait si votre groupe de joueurs est important et que vous souhaitez un jeu qui vous permette de travailler tous ensemble vers un objectif commun, plutôt que de rivaliser les uns avec les autres. Ce jeu est fortement inspiré par les travaux de H.P. Lovecraft et est un jeu vraiment effrayant. Il se déroule dans les années 1920 et les joueurs choisissent l’un des différents enquêteurs et partent à Arkham pour essayer d’empêcher les Anciens de venir d’une autre dimension et de détruire le monde tel que nous le connaissons.

9. Junta

Si vous et votre groupe de joueurs êtes du genre à aimer les jeux politiques, à débattre, à négocier et à essayer d’avancer dans le monde, Junta est un jeu que vous devez apporter à votre prochaine soirée de jeu. Ce jeu vous met dans le rôle d’un membre d’une famille influente de la Republica de los Bananas. Une personne est le président qui attribue ensuite les rôles aux 1 à 6 autres joueurs. Le président est en charge de tout, de la distribution de l’argent aux différents fonds de la Republica de los Bananas et peut ignorer certaines zones ou certains joueurs à tout moment pendant qu’il élabore le budget pour ce tour. Les joueurs doivent négocier les uns avec les autres pour essayer d’avancer et peuvent choisir de travailler ensemble ou de tenter un assassinat afin d’éliminer la concurrence.

La terraformation de Mars

Terraforming Mars est un jeu de science-fiction futuriste qui se déroule en l’an 2400. Les humains ont commencé à préparer Mars pour qu’elle soit habitable par l’homme et les joueurs jouent le rôle d’une des nombreuses sociétés qui ont commencé à travailler sur cette tâche.

Ce jeu peut être joué par 1 à 5 joueurs et les joueurs doivent travailler ensemble afin de décider sur quels projets dépenser de l’argent et comment ils peuvent préparer Mars au mieux pour que les humains s’y installent. Il faut beaucoup de stratégie et de coopération et ce jeu est très immersif et facile à prendre en main pour tous ceux qui aiment les jeux stratégiques sur table

Capitaine Sonar

Captain Sonar est un jeu qui peut être joué par 2 à 6 joueurs, mais plus il y en a, mieux c’est, car le jeu est divisé en deux équipes différentes. Ainsi, bien que vous puissiez jouer contre un seul ami, il est préférable d’avoir jusqu’à 8 personnes car vous aurez alors deux équipes de 4 personnes pour travailler ensemble et affronter l’autre équipe.

Dans ce jeu, les deux équipes sont sur deux sous-marins différents. Elles sont assises de part et d’autre de la table, le tableau servant de séparation entre elles, de sorte que vous ne savez jamais ce que fait l’autre équipe. Ce jeu ressemble à une version plus immersive et plus intense de la bataille navale, car les équipes doivent essayer d’éviter les attaques de l’autre équipe tout en l’éliminant.

Mansions of Madness

Mansions of Madness est un jeu de société vraiment unique en son genre, car il ne se joue pas simplement avec les pièces fournies avec le jeu. Une grande partie de ce qui le rend si amusant et immersif est le fait qu’il y a une application qui va avec et dont vous avez besoin pour jouer au jeu.

Dans ce jeu coopératif, 1 à 5 joueurs se réunissent pour explorer les manoirs sinistres et maudits Arkham. Ce jeu se situe dans le même univers et la même famille que d’autres jeux d’horreur immersifs comme Arkham Horror et Eldritch Horror, mais il n’est pas nécessaire d’y avoir joué pour apprécier celui-ci.

Pandémie

Pandemic est un autre jeu de table coopératif, idéal pour 1 à 4 joueurs. Ce jeu oblige les joueurs à endosser le rôle de médecins et de chercheurs dans un monde où des maladies dévastatrices ravagent la population de la Terre.

Afin d’empêcher ces virus de se propager davantage et de sauver la vie telle que nous la connaissons, les joueurs doivent s’unir pour voyager dans différentes villes, traiter les groupes de personnes infectées et essayer de trouver un moyen d’empêcher les virus de se propager davantage. Ce jeu est intense, plein d’action et super immersif.

Terra Mystica

Terra Mystica est un jeu pour 2 à 5 joueurs. Chaque joueur représente un groupe de personnes différentes qui vivent dans un paysage totalement unique, séparé des autres joueurs et de leur peuple.

Afin de faire pousser les paysages et les zones où ils vivent, ils doivent travailler ensemble avec d’autres groupes pour échanger et négocier ce dont ils ont besoin. Mais, en plus de travailler avec eux pour leur propre bénéfice, ils doivent aussi être en compétition avec eux. C’est un jeu qui vous oblige à être vraiment stratégique et à réfléchir à ce que vous faites pour ne pas donner trop de pouvoir ou d’aide à quelqu’un d’autre.

Histoires de T.I.M.E

T.I.M.E Stories est un jeu profondément immersif qui permet aux joueurs de s’investir autant qu’ils le souhaitent dans leur personnage, à la manière de jeu Donjons et Dragons.

Ce jeu de science-fiction est conçu pour être joué par 2 à 4 joueurs. Chaque joueur est un agent travaillant pour l’Agence T.I.M.E, un groupe qui s’assure que les paradoxes temporels ne menacent pas la façon dont notre ligne de temps dans l’univers progresse. Les joueurs entrent dans le corps de différentes personnes afin d’accomplir des missions et peuvent remonter le temps autant qu’ils le souhaitent afin d’accomplir ces missions.

Horreur eldritch

Eldritch Horror est un jeu de stratégie fantastique conçu pour 1 à 8 joueurs. Ce jeu est un jeu de rôle coopératif qui oblige les joueurs à travailler ensemble pour résoudre des énigmes et des mystères et sauver le monde.

Dans ce jeu, les joueurs jouent le rôle de différents enquêteurs qui voyagent dans le monde entier afin de vaincre des monstres et de résoudre des mystères. Les joueurs apprennent ce qu’ils vont rencontrer en voyageant dans de nouveaux endroits grâce à des cartes spéciales qui leur donnent des indices, mais les obligent à réfléchir et à résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés par eux-mêmes.

Carcassonne

Carcassonne est un jeu de placement de tuiles axé sur la construction de villes et de routes. Ce jeu est conçu pour 2 à 5 joueurs et se déroule dans la France médiévale.

Les joueurs obtiennent des points lorsqu’ils posent des tuiles et développent les terres qui ont été placées. Cela demande beaucoup de stratégie car les joueurs doivent essayer d’équilibrer le placement de tuiles et de pièces afin de se développer tout en rendant le développement difficile pour les autres joueurs et sans trop les aider.

Conclusion

Dans ce court article, nous avons parlé de 10 jeux de table plus immersifs que Donjons et Dragons . Pour comprendre lequel de ces jeux vous aimez, vous devez jouer à au moins trois d’entre eux. Si vous êtes un professionnel des jeux de table, vous pouvez également consulter notre article intitulé « Les 3 meilleurs jeux de table pour les professionnels« , qui est informatif et divertissant.