Au cours des dernières années, la technologie a fortement évolué dans le monde. Le digital s’est imposé dans les habitudes de tous les jours avec son lot de services en ligne qui facilitent la vie des utilisateurs. Il faut dire que la connexion très haut débit fournit par les fournisseurs d’accès internet en général dont les opérateurs de téléphonie mobile a favorisé l’explosion du nombre de plateformes qui proposent des outils avec des fonctionnalités intéressantes. Dans le monde interconnecté qu’est Internet qui est visité par des milliards d’utilisateurs tous les jours, la sécurité des données est un point à ne pas négliger. Plusieurs plateformes ont mis en place un système anti spam pour protéger leurs utilisateurs contre des attaques et des messages malveillants, mais aussi pour ne pas présenter à ses utilisateurs du contenu non sollicité lié à une communication ou une publicité d’une entreprise. Dans les prochaines lignes, nous aborderons quelques pans du sujet.

Internet est devenu un outil incontournable au cours des dernières années pour les professionnels, les retraités, mais aussi pour les élèves et étudiants. Dans ce monde « virtuel » dans lequel des données à caractère personnel sont échangées à tout moment, il va sans dire que la sécurité de ses données qui circulent sur ce réseau mondial est très importante. Très tôt, les plateformes ont mis en place des garde-fous. Parmi ceux-ci, figure le système anti-spam mis en place par beaucoup de plateformes qui ont à cœur la sécurité de leurs utilisateurs. Alors que les attaques en ligne ont considérablement augmenté au cours de la dernière décennie, les plateformes ne sont pas restées les bras croisés et ont amélioré leurs systèmes existants en les rendant plus corsés. Fréquemment des sociétés spécialisées dans le domaine de la cybersécurité ont pris l’habitude d’informer le public sur les grandes menaces dans ce domaine et font des recommandations parfois sur des mesures à prendre pour atténuer l’impact des risques pour la sécurité des utilisateurs contre les attaques de phishing par exemple. Le phishing (hameçonnage) est une technique utilisée par les arnaqueurs destinée à travers laquelle un escroc récupère des données bancaires et/ou personnelles (comptes d’accès, mots de passe…) en les bernant par le biais d’une fausse plateforme.

Le PDG de Twitter parle de la lutte contre les spams

Le sujet est si important que la semaine dernière, à travers plusieurs tweets, Parag Agrawal, le PDG de Twitter, a dit comment sa plateforme lutte contre les spams, mais aussi contre les faux comptes. Le PDG de Twitter a assuré que son équipe technique fait évoluer “constamment” ses règles et systèmes pour lutter efficacement contre les spams en les supprimant autant que possible sans impacter négativement l’expérience utilisateur ou encore évincer de la plateforme des vrais utilisateurs. Il faut préciser qu’il peut arriver que parfois, un mail important se retrouve dans les spams. Mais ce n’est pas irréversible puisque après quelques manipulations, l’utilisateur peut le transférer dans sa boite de réception et faire en sorte que les mails de cet expéditeur ne se retrouve plus malencontreusement dans les spams.