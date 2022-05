Dans cet article nous allons parler d’une crypto monnaie que beaucoup d’entre vous connaissent déjà. Il s’agit d’un projet important, qui existe depuis 2015 et qui avait fait beaucoup de bruit. Il fait partie des projets qui ont le plus marqué les esprits des personnes qui étaient déjà dans le secteur de la blockchain il y a quelques années.

Aujourd’hui, le projet IOTA n’est pourtant pas exceptionnellement en forme. Après avoir été un acteur très important du monde de la blockchain, il s’agit seulement, le 2 avril 2022, du 55ème projet en termes de capitalisation boursière selon le classement proposé par CoinMarketCap. Sa capitalisation boursière est d’environ 2,5 milliards de dollars. Il s’agit d’un projet de taille intermédiaire dans le monde de la crypto. Nous vous recommandons de regarder la courbe de l’évolution de la valeur de la cryptomonnaie d’IOTA, le MIOTA : sa valeur est aujourd’hui autour des 90 centimes de dollars mais elle avait atteint un pic autour de 5,36 dollars en janvier 2017. Depuis, elle n’a jamais retrouvé cette valeur. Il s’agit d’un cas assez particulier dans l’univers de la blockchain puisque la plupart des altcoins présents dans le Top 100 ont atteint leur valeur la plus élevée en 2021 ou en 2022 (2022, comme c’est par exemple le cas de LUNA). Beaucoup de blockchains ont connu des trajectoires bien meilleures avec des courbes bien plus positives.

Nous verrons dans cet article quels sont les forces et les faiblesses de ce projet et pourquoi, même si le projet ne décolle pas pour l’instant, il a quand même un certain potentiel. Si vous êtes intéressé par l’achat de MIOTA ou d’autres crypto-monnaies, vous pouvez vous connecter à votre compte BitiQ qui est exempt de toute arnaque cryptographique et activité frauduleuse possibles.

IOTA n’est pas une blockchain

Tout d’abord, ce qu’il est important de dire, c’est qu’IOTA n’est pas une blockchain, c’est un autre système avec une architecture différente appelé Tangle (voir l’article du Journal du Coin pour bien comprendre en détails les différences entre Tangle et la blockchain). Ce système ne fonctionne pas comme une séquence de bloc à l’inverse de la blockchain. Au lieu d’être une ligne droite avec des blocs qui se succèdent, c’est un réseau de blocs tous interconnectés les uns aux autres et qui ont l’avantage de ne pas nécessairement devoir se coordonner de manière séquentielle. Cela permet de résoudre certains problèmes pour décongestionner le réseau mais créer certains problèmes de sécurité. IOTA n’est pas le seul projet à utiliser ce type de structure pour son protocole.

IOTA, le projet de l’Internet of Things

IOTA a beaucoup à avoir avec l’IoT, l’Internet of Things. Le concept d’IoT décrit tout simplement le fait que de plus en plus d’objets que nous utilisons au quotidien aussi bien dans nos foyers que pour travailler sont connectés à internet. Il y a évidemment les téléphones portables, mais pas uniquement, il y a des réfrigérateurs connectés, des caméras, des ampoules, des stores ou des volets, des portes d’entrée ou des portails, des voitures, des montres etc. De plus en plus de dispositifs dans le monde entier sont connectés au réseau. L’idée que propose IOTA est de créer un réseau qui permettrait à tous ces appareils de s’interconnecter pour pouvoir collaborer au mieux. Au sein de ce réseau, les informations seraient communiquées de manière cohérente entre les différents appareils.

L’IoT a beaucoup de potentiel, alors pourquoi le projet IOTA n’a-t-il pas fonctionné pour l’instant?

Cela s’explique peut-être par le fait que le projet a eu de l’avance sur son temps. Pour l’instant, l’IoT s’implante doucement mais nos vies mais les technologies ne sont pas encore suffisamment développées pour mettre en place quelque chose qui soit réellement révolutionnaire. C’est un processus qui prendra des années et c’est pour cette raison que d’autres projets, qui se concentrent sur d’autres domaines, notamment dans le développement pur de la technologie blockchain ou les NFTs (Les NFTs, c’est quoi ? Voir l’article du Journal du Geek), ont pour l’instant plus de succès.

Cependant, le projet IOTA résiste, ses équipes sont sérieuses et travaillent beaucoup, le projet a donc peut-être un grand futur devant lui. Cela dépendra de beaucoup de choses qu’il est presque impossible de prévoir. L’année 2022 pourrait très bien être une grande année pour IOTA mais la tendance pour l’instant semble montrer que c’est un projet qui prendra un peu plus de temps à réellement décoller.