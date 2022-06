Les élections législatives du dimanche 08 janvier 2023 s’approchent à grand pas. Les différentes rencontres que les partis politiques ont eu entre autres avec le Clergé, le médiateur de la République et la Commission de la Francophonie, leur ont permis d’évoquer dans leurs doléances la question de 10% qui figure dans le Code électoral. Reçu le dimanche 05 juin 2022 dans l’émission « Zone franche» de la chaîne de la télévision privée Canal 3 Bénin, l’ancien député et Secrétaire national des opérations du parti «Les Démocrates », Jules Bonaventure Lodjou a déclaré que «la question de 10%, ce pourcentage est trop élevé ».

Selon lui, «pour la lecture simple, ce pourcentage est trop élevé parce que si il est bien appliqué, il peut arriver qu’aucun parti politique n’ait les 10% ». Il a fait savoir que « le Code électoral est totalement muet ». Le Secrétaire national des opérations du parti « Les Démocrates » a laissé entendre que « dans la réalité, les 10% ça fait beaucoup ». C’est pourquoi, a-t-il dit que pour «Les Démocrates », il aurait été meilleur que cela soit 5%. Il a précisé que le parti « Les Démocrates» «n’en fait pas un problème particulier». Mais il a fait remarquer que «c’est une disposition un peu exagérée et maladroite » et a souhaité qu’«autant que possible que ça soit revu pour le bien du système en général ».