En Inde, un éléphant tue une dame âgée de 70 ans et est revenu piétiner son corps au cours de ses funérailles. L’information a fait la Une de tous les médias indiens. L’incident s’est en effet produit dans le village de Raipal, dans l’est de l’Inde. La victime a été surprise par l’animal alors qu’elle était allée chercher de l’eau selon les précisions apportées par la police. Toujours selon la police, la dame connue sous le nom de Maya Murmu a rendu l’âme des suites de ses blessures à l’hôpital.

L’animal est revenu le soir alors que la dépouille mortelle de sa victime était sur le bûcher funéraire. A en croire la description qui a été faite de la situation, l’éléphant a fait redescendre le corps et l’a piétiné à nouveau avant de poursuivre son chemin. On retient que l’éléphant mis en cause est en provenance du sanctuaire de la faune de Dalma, dans l’État de Jharkhand, à 200 km de Raipal, dans l’État d’Odisha, dans le district de Mayurbhanj.

Une hausse des attaques d'éléphants

Rappelons qu’il ne s’agit pas de la première attaque d’éléphants dans le pays. L’Inde qui abrite le plus grand nombre d’éléphants sauvages d’Asie avec plus de 27 000 spécimens enregistre également une augmentation du nombre d’agressions d’éléphants contre les humains. Entre 2014 et 2021, au moins 3 310 personnes ont été tuées suite à des attaques d’éléphants sauvages dans l’Etat d’Odisha.