1xBet est une marque synonyme de qualité, de valeur, et d'une approche innovante qui place toujours le joueur au premier plan. En conséquence, la première marque mondiale de paris attire des millions de personnes pour jouer et gagner de l'argent chaque jour. 1xBet a pénétré pour la première fois sur le marché hautement concurrentiel des paris en 2007. La marque est immédiatement devenue un précurseur et, en 2012, elle s'est étendue à l'exploitation en ligne.

1xBet est devenu une société de paris mondiale de premier plan grâce à l'amélioration de ses produits et à l'introduction de nombreux bonus et promotions avantageux pour les joueurs fidèles. Le bookmaker a été richement récompensé pour ses efforts d'innovation par une flopée de prix prestigieux dans le secteur. La marque a réussi à remporter des victoires dans les catégories " Meilleure innovation de produit d'affiliation " et " Opérateur esport de l'année " en 2019 et 2020, respectivement ; ces deux prix ont été décernés par SBC. En outre, 1xBet a remporté des prix de l'IGA dans les catégories "Plateforme de paris sportifs de l'année" en 2020 et "Casino en direct" en 2021.

Grâce à l'engagement de 1xBet en faveur d'un service de qualité supérieure et du développement continu de ses produits, le bookmaker est le premier choix de millions de personnes chaque jour. En outre, 1xBet ne garantit que le meilleur lorsqu'il sponsorise des clubs et des tournois. Parmi les marques célèbres, citons le FC Barcelone, la CAF (Confédération africaine de football), la Liga espagnole, la Serie A italienne, etc.

En plus de soutenir et de sponsoriser les clubs sportifs les plus célèbres et diverses organisations sportives, 1xBet a une approche innovante et ne cesse de créer des tendances et de briser les frontières dans l'industrie des paris. Les jeux d'esports bénéficient également d'une gamme considérable d'options de paris sur diverses disciplines populaires grâce à la collaboration de 1xBet avec des organisations telles que l'ESL.

1xBet possède une licence de jeu de la juridiction de Curaçao, un centre de certification de jeu très respecté. La société opère actuellement dans plus de cinquante pays dans le monde et cherche toujours à étendre sa zone d'influence.

Voici quelques-uns des avantages uniques de la marque mondiale 1xBet qui lui permettent de se démarquer.

Les paris sportifs

La marque mondialement connue est fréquentée par des millions de personnes chaque jour pour placer des paris.

Les clients préfèrent jouer chez 1xBet car la marque offre les avantages uniques suivants :

■ Des cotes élevées

Vous pouvez compter sur de meilleures chances de gagner grâce à des cotes plus élevées sur de nombreux marchés chez 1xBet.

■ Vaste sélection de marchés de paris

Les parieurs peuvent accéder à des options de paris sur des milliers d'événements sportifs dans le monde entier dans plus de 60 sports avec les cotes les plus élevées - pour des sports populaires comme le football, le rugby, le golf, le tennis, le speedway et même le pesäpallo. Si vous souhaitez d'autres options, vous pouvez parier sur des événements politiques, le monde du spectacle, la science et les affaires économiques.

■ Des paris rapides et faciles

1xBet s'assure que votre expérience de pari est aussi pratique et simple que possible en utilisant les technologies les plus récentes afin que personne ne perde une seconde et puisse placer des paris au moment parfait. En outre, la société s'assure que vous avez toujours un moyen de tirer le meilleur parti de votre expérience de pari avant les matchs et avec le modèle en direct.

■ Une généreuse variété de diffusions en direct

1xBet propose des retransmissions en direct sur son site Internet. Par conséquent, vous avez accès à une sélection substantielle d'événements sportifs que vous pouvez regarder en direct.

■ Des solutions innovantes

1xBet s'efforce de continuer à mettre en œuvre les dernières technologies de manière cohérente. Cela signifie que le bookmaker définit des tendances en cours de route, y compris des solutions innovantes comme des applications rapides, les statistiques les plus avancées disponibles, et même des options exotiques de paris sportifs en ligne !

Promos, bonus et récompenses en cours

1xBet récompense les nouveaux joueurs et les joueurs fidèles avec une multitude de bonus, d'offres promotionnelles et de prix. Vous pouvez compter sur l'augmentation de votre bankroll avec de nombreux extras pour participer aux nombreuses promotions régulières de la société. Par exemple, dès que vous créez un compte sur 1xBet, vous avez droit à un bonus de bienvenue favorable de 200% sur votre premier dépôt, jusqu'à 60 000 XOF. En outre, vous pouvez accéder à de nombreux autres bonus avantageux sur 1xBet, notamment des paris sans risque sur les principaux événements sportifs dans le monde, un bonus d'anniversaire, des offres de cashback et des promotions uniques pour les événements sportifs les plus importants. Les prix fantastiques comprennent les derniers modèles de smartphones, des voitures de luxe coûteuses et des voyages de vacances dans certains des centres de villégiature les plus recherchés et les plus exclusifs du monde. Vous pouvez consulter la liste des offres actuelles de 1xBet sur la page des promotions. En outre, vous pouvez visiter la page et choisir celles qui vous conviennent le mieux.

La sécurité avant tout

L'équipe de cybersécurité donne la priorité à la protection des données des utilisateurs, qui s'étend à toutes les zones du site Web, à l'application mobile, à vos données financières et à tous les détails du compte des joueurs. Les fonctions de sécurité comprennent des protocoles de cryptage avancés et une authentification de compte à deux facteurs afin que la société puisse assurer la sécurité de tous les joueurs, la protection des données et la prévention de la fraude et du vol.

Meilleure application mobile

Vous bénéficiez de nombreux avantages en téléchargeant l'application mobile 1xBet pour Android ou iOS. Les principaux avantages de l'utilisation de l'application mobile sont la rapidité, un processus de pari pratique et simple et des retraits rapides de vos fonds à tout moment et partout dans le monde.

Chaque jour, de plus en plus de joueurs choisissent l'application mobile 1xBet car les propriétaires de smartphones peuvent profiter de ce qui suit .

■ Un accès rapide aux cotes partout dans le monde et à tout moment ;

■ Des mises à jour fréquentes par notifications push et des détails sur les événements sportifs ;

■ Plus de 10 000 diffusions en direct sont disponibles par mois.

Processus d'inscription instantané

1xBet dispose d'un processus d'inscription rapide qui ne dure que quelques instants. Vous pouvez créer instantanément un compte en un clic ou vous inscrire par téléphone, sur les médias sociaux et par messenger, ou par courriel. Vous n'aurez pas à vous battre avec de longs formulaires, et la procédure est rapide, sécurisée et pratique.

Dépôts et retraits rapides

Il existe plus de 250 options de paiement sur 1xBet, dans le monde entier, y compris les plus populaires au Bénin MTN et Moov Money. De plus, vous pouvez utiliser la devise de votre choix, y compris les crypto-monnaies. 1xBet permet aux joueurs de parier dans plus de 20 crypto-monnaies, y compris les populaires Bitcoin, Ethereum et Litecoin.

Assistance 24h/24 et 7j/7

Les agents de soutien de 1xBet vous fourniront le meilleur service 24/7. Vous pouvez poser des questions en utilisant le service de chat en direct instantané dans plus de 30 langues. Pour découvrir les dernières informations qui vous intéressent, vous pouvez utiliser le numéro de téléphone qui est disponible sur le site Web de 1xBet, réserver un appel à l'avance ou envoyer un message électronique auquel les agents répondront dans un bref délai. Les membres de l'équipe d'assistance ne seront que trop heureux de répondre à toutes vos questions.

1xBet : Votre choix numéro 1

1xBet s'est transformé en une histoire à succès au cours des 15 dernières années, depuis que la marque a fait irruption sur la scène. Les nombreuses récompenses et les clients reconnaissants sont la preuve de l'ascension fulgurante de la marque et de la qualité de ses partenariats avec les grandes marques et les célébrités.

1xBet brise les frontières et met la barre plus haut en offrant à ses joueurs une gamme imbattable d'options de paris, un service de qualité et une atmosphère propice à gagner de l'argent ! Alors pourquoi ne pas rejoindre l'excitation et vous inscrire sur 1xBet ? Vous gagnerez ensemble avec un bookmaker de classe mondiale !