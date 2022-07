Il est important d’apprendre à économiser son argent en s’adonnant à des jeux de casino. De nombreux joueurs, surtout les débutants, se laissent emporter par leurs émotions. Ils oublient alors la base du divertissement : miser de façon raisonnable pour tenter de remporter des récompenses. Ils placent des fonds de la mauvaise manière, et ne savent pas se contrôler. Comment éviter d’en arriver là ? Nous vous livrons 7 astuces pour ne pas perdre votre argent.

S’entraîner avec les tours gratuits

Un tour gratuit, également appelé free spin, est une opportunité de jouer gratuitement à un jeu en ligne. Il est disponible auprès du casinos en ligne, d’un guide et/ou d’un comparateur de site. Les free spins sont mis en place pour inciter de nouveaux utilisateurs à s’inscrire sur une plateforme. Ils peuvent aussi viser un autre objectif, notamment inviter les lecteurs à tester un titre développé par un éditeur de logiciel. Les tours gratuits présentent un double avantage. Ils vous permettent de vous entrainer sans investir un sou.

Budgétiser les dépenses

Budgétiser les dépenses est primordial pour économiser son argent au casino. Il faut tenir compte du montant que vous pourriez vous permettre de perdre en vous amusant dans une salle de jeux virtuelle. Il va alors falloir fixer une somme d’argent à ne pas dépasser dans les jeux d’argent avant même de commencer. Répartissez-la sur une période déterminée, notamment par jour, par semaine ou par mois. Arrêtez-vous comme vous l’avez planifié, peu importe à quel point vous pensez être sur le point de gagner des gains dans les casinos. Des sites de jeux proposent aux joueurs un dispositif leur permettant d’éviter de dépasser un montant de mise préalablement fixé.

Profiter des bonus

Beaucoup de joueurs parviennent à maîtriser un peu leurs dépenses grâce aux bonus. Ces derniers offrent une opportunité de profiter des jeux sans se ruiner. Attention, ils peuvent renfermer un piège sous leurs allures alléchantes. Ils sont accompagnés de diverses conditions de retrait et d’utilisation. Il est important de les connaître avant de placer de l’argent dans le casino en ligne. Elles sont généralement disponibles dans la rubrique « conditions générales ». À titre de rappel, il existe plusieurs types de bonus. Les plus appréciés sont les bonus sans dépôt, avec dépôt et les free spins.

Mettre en place des stratégies

Les jeux de casinos en ligne reposent non seulement sur la chance, mais aussi sur la stratégie. Un joueur doit appliquer des tactiques et des astuces pour réduire les pertes. C’est par exemple incontournable avec le baccarat, le blackjack ou encore le poker. L’un des meilleurs moyens pour mettre en place des stratégies est de consulter des guides. Ces derniers délivrent des conseils et astuces applicables sur divers jeux. Il est aussi intéressant de se renseigner auprès des forums de discussion. Ce sont de véritables nids de conseils et de partages à exploiter si vous débutez dans les jeux d’argent.

S’orienter vers le mode démo

Le mode démo fonctionne quasiment de la même manière que les tours gratuits. Vous n’avez pas besoin de miser de l’argent réel pour jouer. Les deux offres se distinguent par la façon dont vous allez y accéder. Un jeu en mode démo est souvent proposé par un site de casino en ligne. Il permet de profiter d’une expérience de jeu similaire qu’avec la version payante. Un seul bémol : les gains vont être fictifs. L’avantage : vous vous entraînez avant d’utiliser votre argent.

Trouver les meilleurs taux de distribution et les meilleurs jeux

Les machines à sous proposant les meilleurs taux de redistribution sont toujours plus intéressantes, à condition de bien les maîtriser. C’est par exemple le cas des slots progressifs. Il est recommandé de s’orienter vers les machines à sous caractérisées par un pourcentage élevé en matière de remboursement. Vous allez pouvoir les reconnaitre grâce à des comparateurs de site. Et même si les machines à sous soient votre préféré, n’hésitez pas à apprendre d’autres jeux. Cela va vous permettre d’augmenter les opportunités de vous faire plus d’argent.

Bien gérer sa bankroll

Comme déjà précisé plus haut, ne misez que ce que vous êtes prêt à perdre. C’est un conseil que nous entendons souvent auprès des joueurs expérimentés de casino. Cela signifie qu’il faut savoir gérer sa bankroll pour faire des économies dans les jeux en ligne. À titre de rappel, une bankroll est la somme d’argent dédiée aux jeux virtuels. L’objectif est d’appliquer les astuces nécessaires pour éviter d’épuiser rapidement cette bankroll. Il va alors falloir jouer en fonction de votre solde. Il est important d’apprendre à se retenir, malgré une envie de récupérer une perte. Vous risquez de miser toujours plus et perdre encore pire.