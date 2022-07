Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé vendredi de prolonger d'un an les mesures de sanctions contre la République centrafricaine (RCA), y compris l'embargo sur les armes, rapporte un correspondant de TASS. Des sanctions contre la République centrafricaine, y compris des restrictions sur la fourniture d'armes, sont en place depuis 2014. La résolution rappelle que les pays de l'ONU doivent veiller à ce que des mesures soient prises pour empêcher le transfert "d'armes et de matériel" vers la RCA. Lors du vote de soutien à la résolution proposée par la France, les représentants de dix pays ont voté, cinq se sont abstenus, dont la Russie et la Chine.