Condamné dans une affaire de 145 kg de cocaïne saisie dans un conteneur en mai 2021 au Port autonome de Cotonou, selon Frissons Radio , l’homme d’affaires et patron de Sonimex , Séraphin Yéto a été libéré ce jeudi 28 juillet 2022 à Porto-Novo au terme d’une audience publique et correctionnelle de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Tous ses co-accusés ont, eux aussi, recouvré la liberté sauf le Nigérian condamné à 15 ans de prison.

Il faut rappeler que le conteneur saisi à Cotonou était dans un lot de vingt (20) conteneurs en provenance du Brésil après un détour par l’Espagne. Plusieurs personnes dont un commissaire de police, des employés de Bénin terminal, filiale du groupe Bolloré et d’autres entreprises manutention et de transit avaient été interpellés dans cette affaire suite à la découverte dans un conteneur de sucre de 150 plaquettes de cocaïne dont le poids est estimé à un peu plus de 145 kg. Le conteneur mis en cause appartiendrait à l’homme d’affaires Séraphin Yéto. Dès l’éclatement de l’affaire, Séraphin Yéto a fui le Bénin. Il a été arrêté plusieurs semaines après au Maroc.