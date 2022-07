Toutes les formes de jeux de hasard sont réglementées et légales en France. Cela inclut des jeux de cartes, des jeux de casino, des paris sportifs, et ainsi de suite : les opérateurs doivent avoir une licence pour fournir ce genre de services en ligne ou dans les locaux spécialisés. En fin de compte, la France est une nation qui aime bien les jeux de hasard.

Mais tout n’est pas parfait en France dans ce domaine. Des taxes élevées et une réglementation excessive rendent difficile la poursuite des activités des sites de jeux ayant une licence locale. Près de la moitié des sites de jeu qui ont acquis des licences en 2010 ont depuis quitté le marché. Les taxes élevées sur le poker et les paris sportifs affectent également les joueurs qui sont obligés de payer de hautes commissions, ce qui conduit un grand nombre d’eux à choisir des sites n’ayant pas de licence locale (ceux qui sont généralement licenciés en Malte ou sur l’île de Curaçao).

La bonne nouvelle est que les joueurs ont des options. Puisqu'il n'y a pas de lois qui criminalisent le jeu sur des sites sans la licence française, les joueurs peuvent choisir parmi l'ensemble des sites autorisés et non autorisés. Si vous choisissez un site de jeu légal en France, vous pouvez y jouer sans aucun problème. Si vous préférez jouer ailleurs, vous pouvez choisir parmi une large liste qui inclut les casinos avec une licence de Malte, de Curaçao, les casinos crypto.

Comment les jeux d'argent en ligne sont réglementés en France

Le plus grand changement dans la loi sur les jeux de hasard de l'histoire récente a eu lieu en 2010. Sous la pression de l'UE, le gouvernement français a adopté la loi sur les jeux (loi n° 2010-476). La loi a créé l'Autorité de Régulation des Jeux en Ligne (ARJEL) dont la responsabilité est d’octroyer des licences et de réglementer les jeux d'argent en ligne dans l’Hexagone. Cette loi était importante pour les joueurs, car elle avait fini avec le monopole gouvernemental qui existait avant. Désormais, le marché français est ouvert à la concurrence des autres sites de jeux européens et mondiaux. 35 sociétés ont demandé des licences et sont devenues les premières entités non gouvernementales à offrir des paris en ligne, des jeux de cartes, des paris hippiques, etc.

Les politiciens français ont choisi de ne pas inclure les jeux de casino traditionnels tels que la roulette, les machines à sous et les jeux de table parce qu'ils pensaient que ces jeux seraient trop addictifs. À ce jour, les jeux de casino traditionnels ne sont pas proposés par les sites de jeux sous licence française. Les plus grands noms ayant obtenu des licences sont PokerStars, Party Poker, Everest Poker. Une douzaine d'organisations de paris sportifs ont également reçu des licences. L'introduction de la concurrence sur le marché était une bonne chose pour toutes les parties prenantes, mais il y avait un problème : les impôts.



Les paris sportifs ont été frappés par une taxe de 8,5% sur tous les paris placés. En gros, les paris sportifs et le poker souffrent le plus de ces taxes. Les joueurs se plaignent que le taux d'imposition plus élevé se traduit par un gain moins élevé que normalement dans le poker et moins de probabilité de faire de l'argent avec les paris sportifs. Plusieurs sites de poker ont même quitté le marché en raison des lois fiscales lourdes.

Pour couronner le tout, la Loi sur les jeux d’argent ne permet pas le partage de la cagnotte à l’échelle internationale. Cela signifie que les joueurs français sont coupés de la scène internationale de poker. Lorsque vous jouez sur un site de poker français sous licence, vous ne jouez qu'avec des personnes qui sont situées en France. Cela a causé des problèmes de liquidité pour les sites sous licence car ils trouvent difficile de maintenir les jeux en cours avec un nombre de joueurs limité.

Tout cela a conduit de nombreux joueurs à choisir de jouer sur des sites sans licence français. Le marché français a un grand potentiel, mais il est étouffé par les lourdes réglementations et les taxes. Alors, si vous êtes intéressés par les casinos en ligne sans la licence française, veuillez visiter la page https://besteonlinecasinoschweiz.ch/fr/nouveau-casinos. Là, vous trouverez toute l’information nécessaire.