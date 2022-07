Vous êtes un amoureux du Casino où vous souhaitez découvrir cet univers ? Il s’agit en effet d’un écosystème particulier qui ne cesse de se développer, surtout avec l’arrivée sur le marché des casinos en ligne. Découvrez à travers cet article ce qu’est un casino, le but des casinos, les jeux où l’on gagne le plus au Casino, ainsi que les principes de base pour gagner au casino. Prêts pour un tour d’horizon ? C’est parti !

Qu’est qu’un Casino ?

Le casino encore « appelé petite maison » en Italie, est un établissement de détente et de jeux d’argent. Il organise des jeux d’argent et collecte les mises. Cette activité est régie par des lois, supervisée par des instances de régulation et chaque casino doit disposer à cet effet d’une licence. En France, on note parmi les principaux Casinotiers :

Le groupe Partouche ;

Le groupe Barrière ;

Le groupe Tranchant ;

Le groupe vikings ;

Le groupe Joa, etc.

Quel est le but des Casinos ?

Contrairement aux associations, le but d’un casino est de faire du profit. Les casinos mettent tout en œuvre pour satisfaire vos attentes en échange d’argent. Ce profit est la différence entre les mises des joueurs et les gains, déduction faite des taxes prélevées par l’Etat. Ce qui est intéressant est qu’en tant que client d’un casino, vous pouvez aussi réaliser d’intéressants gains. Mieux, certains casinos proposant des bonus sans dépôt à leurs clients vous permettent de mieux découvrir cet univers sans risquer votre argent.

Par ailleurs, avec l’éclosion des casinos en ligne, il est désormais possible de réaliser des transactions en cryptomonnaies, notamment en bitcoin. Ces casinos acceptant les bitcoins le font pour réinvestir dans les monnaies électroniques, afin de mieux fructifier et diversifier leurs capitaux. En tant que client, vous pouvez aussi recevoir vos gains en bitcoins.

Quels sont les principaux jeux des Casinos ?

Avant tout propos, lorsqu’on rentre dans un Casino, il est avantageux de connaitre les règles du jeu pour s’assurer une bonne expérience. Concernant les jeux, les casinos offrent plusieurs jeux dont : le blackjack, la machine à sous, le poker Texas hold’em, la roulette, le baccara et le vidéo poker.

Règles pour jouer à la machine à sous

La machine à sous est un jeu très simple et facile à jouer. Le principe est clair, il suffit d’insérer une monnaie dans la machine, puis appuyer sur le bouton de la machine afin d’actionner le rouleau. La machine une fois activée, paye vos gains ou garde votre monnaie en fonction du résultat obtenu.

Règles pour jouer à la roulette

La roulette est un jeu très ancien et demeure l’un des plus prisés au monde. Les règles du jeu sont simples et n’exigent pas de disposer des compétences particulières. En tant que novice, on s’y habitue facilement. Le but principal du jeu est de deviner un numéro sur lequel la bille blanche lancée va s’arrêter. Avant de débuter, des paris sont lancés. Vous pouvez miser sur différents paris.

Les jeux qui font le plus gagner en Casino

N’oublions pas le but principal des casinos illustré plus haut : le profit. Ils cherchent à couvrir les charges, payer les croupiers, les somptueux buildings et en même temps faire du profit. Alors certains jeux ont étés conçus pour faire perdre facilement. En jouant à ces jeux, vous avez moins de chance de rentabiliser votre mise. Les jeux sont notamment caractérisés par des taux de redistribution, des taux qui arrangent dans la plupart des cas le Casino.

Cela dit, sachez que vous maximisez plus vos chances de gagner en jouant au blackjack, au craps et au vidéo poker. Sans oublier le poker et même le baccara. On vous conseille en revanche d’éviter la roulette et les machines à sous. Cependant, vous pouvez tenter le coup avec une mise que vous pouvez vous permettre de perdre. En prenant le risque, vous pourriez peut-être repartir avec le jackpot !

Comment gagner au casino : les règles de base !

Il n’existe pas un processus clair et bien établi pour gagner au casino. Néanmoins, en toute chose comme aux jeux, prenez votre temps. Après un gain par exemple ne vous précipitez pas pour appuyer sur le bouton spin/Play. Cela vous permet de vous reposer quelques minutes, le temps de vous relancer. Par ailleurs, ne courez pas après vos pertes. Courir après les pertes c’est jouer avec ses émotions. Cette façon de procéder ne vous arrange nullement. Aussi, il faut savoir s’arrêter quand il faut, même après un gain. Ne ressemblez pas à ces personnes qui après un gain veulent doubler leur mise pour gagner plus et qui finissent par tout perdre. Fixez-vous une limite de jeu sur votre gain et vos pertes. En clair, jouer selon la logique et non sur le coup de l’émotion.

Pour finir, sachez quand miser, surtout quand vous choisissez de jouer à la machine à sous ou au vidéo poker. Il faut être aussi très prudent, car plus la dénomination est élevée, plus vos chances de gagner augmentent. En guise d’exemple, il vaut mieux proposer une pièce sur un jeu à 5 centimes, au lieu de jouer 5 pièces sur un jeu à 1 centime. Sans oublier que vous avez plus de chances de gagner, en repérant les casinos qui offrent de meilleurs gains. Vous venez d’en apprendre suffisamment sur les casinos, alors prenez le temps de vous appliquer. Vous pouvez effectuer d’autres recherches pour mieux maitriser l’univers du casino et n’oubliez pas que la pratique est le seul chemin qui mène à la maitrise.