Il boit allègrement son calice jusqu’à la lie. Le Parti du Renouveau démocratique (PRD) qui avait voulu tirer grand profit d’une réforme qu’il a souhaitée de son vœu et pour lequel son Président a donné carte blanche en vient à en être une victime joyeuse. Embêté par les dispositions contraignantes de la loi et sentant sa disparition, le parti accepte un « gentleman agreement » proposé par l’Union Progressiste (UP) quatre ans après avoir accepté, presque dans les mêmes conditions, une fusion similaire avec le BR. L’histoire du Prd ressemble à celle d’une jeune fille qui à vingt ans, refuse, pose des conditions pour son mariage. Trouvant ces conditions assez contraintes pour lui, l’homme s’éclipse. Quatre ans après, craignant sûrement de coiffer la sainte Catherine, elle accepte de sacrifier les mêmes conditions pour convoler en justes noces avec le nouvel élu de son cœur. A y voir de près, le…

