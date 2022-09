Autrefois, les personnes qui envisageaient d’associer les gains et le divertissement étaient contraintes de se rendre dans les établissements de jeux physiques. Il faut reconnaître que ces centres n’étaient pas accessibles tout le temps. Il fallait également faire usage d’un moyen de transport pour placer des paris dans ces espaces de jeu. Grâce aux progrès de la technologie, les casinos en ligne ont vu le jour et sont de plus en plus prisés au détriment des casinos terrestres. Vous pouvez vous inscrire et jouer à des jeux passionnants en toute sécurité depuis votre domicile. Cependant, les établissements virtuels ne cessent de se multiplier sur le marché et les plateformes frauduleuses sont aussi fréquentes. Pour éviter les vols et escroqueries et profiter d’une meilleure expérience de jeu, il importe de faire le choix. Comment s’y prendre ? Voici un guide qui présente quelques critères à prendre en compte pour parfaire votre choix.

S’assurer de la fiabilité de la plateforme de jeu

L’un des éléments qu’il faut contrôler avant de s’engager auprès d’un opérateur ou d’un autre est sa licence d’exploitation. De même, les avis des anciens usagers témoignent de la fiabilité d’un casino en ligne.

La licence d’exploitation

Outre le fait de vous rassurer quant à la fiabilité d’une plateforme de jeux d’argent, cette autorisation légale garantit des prestations de qualité. Celle-ci est octroyée par les autorités de régulation des jeux d’argent basés dans chaque nation ou continent. En effet, un opérateur qui envisage de créer un casino en ligne doit se conformer à la législation en vigueur établie par les organes compétents. Ainsi, il sera autorisé à mener légalement des activités dans ce secteur. L’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne (ARJEL) se charge de délivrer cet agrément en France. Pour vérifier la mention de cette homologation, vous pouvez consulter le bas de la page d’accueil du site de votre prestataire. En cas d’injustice (profit non accordé par exemple), les joueurs pourront également se plaindre auprès de l’organisme de régulation de leur prestataire. D’une part, cela permet aux challengers de se mettre à l’abri des vols et d’effectuer les transferts d’argent en toute sécurité.

En d’autres termes, le système de sécurité du casino en ligne permet de protéger les données bancaires et les informations personnelles des clients. Pour ce faire, la plupart des opérateurs utilisent un logiciel Secure Socket Layer (SSL) pour améliorer le niveau de sécurité de leur plateforme. Par ailleurs, les personnes qui projettent de jouer sur des sites internationaux doivent opter pour des licences fiables. Les structures de régulation de ces sites sont diverses et variées. Il peut s’agir de Curaçao, GRA, MGA, UKGC, etc.

Les avis des joueurs

Bien que ce soient des informations auxquelles on ne peut entièrement se fier, les avis des clients comptent énormément dans le choix d’un casino en ligne. Aujourd’hui, il est possible de consulter les commentaires ou les avis des joueurs sur les différents forums et sur les réseaux sociaux à l’aide de l’internet. La lecture de ces informations permettra d’en savoir davantage sur la qualité des services des casinos en ligne. Les plateformes qui disposent d’une excellente réputation (avis positifs en général) auprès des joueurs constituent un gage de fiabilité pour les nouveaux usagers. Avec ces opérateurs, vous pouvez bénéficier d’une meilleure expérience de jeu. En revanche, un casino online qui possède une mauvaise réputation (dont la plupart des avis sont négatifs) est vivement déconseillé. Par ailleurs, il faut se méfier s’il n’existe aucune donnée sur un établissement en ligne.

Vérifier les bonus et promotions

Un autre paramètre à considérer dans le choix d’un casino en ligne est la mise à disposition de gratifications aux compétiteurs. En effet, chaque plateforme propose des offres très intéressantes dans le but d’attirer un grand nombre de clients. Assurez-vous d’opter pour un site qui propose des bonus diversifiés afin de faire plaisir aux joueurs. L’une des gratifications qu’il faut prendre en compte sur un bon casino en ligne est le bonus de bienvenue.

Il s’agit d’une offre qui est généralement proposée après votre inscription sur le site de l’opérateur. D’autres bonifications comme les free spins, la gratification sans dépôts, le cashback sont également offertes par les meilleurs casinos en ligne. Certains sites proposent régulièrement des promotions (Happy Friday, Crazy Mercredi...) pour fidéliser la clientèle et pour une expérience de jeu beaucoup plus attractive. Toutefois, il faut prêter une attention particulière aux conditions de mises et de retraits rattachées aux différents bonus.

Bien qu’ils soient très avantageux, les exigences d’utilisation imposées par le casino sont souvent difficiles à atteindre. Avant de choisir un site de casino, n’hésitez donc pas à consulter les termes et conditions des gratifications attribuées par ce dernier. Pour bénéficier de certains bonus, il faut simplement finaliser votre inscription. Par contre, il faudra parier une certaine somme pour être autorisé à retirer votre bonus dans d’autres cas.

Analyser les options de paiements

Pour profiter des jeux et divertissements d’un casino online, vous devez disposer d’une somme d’argent sur le solde de votre compte. Il importe donc de prendre connaissance des méthodes de paiements disponibles sur le site de votre établissement de jeux de hasard avant de l’adopter définitivement. Optez pour un site de casino qui offre à sa clientèle une diversité de moyens de paiement ainsi qu’un délai rapide de traitement des transactions. Cela permet d’avoir différentes possibilités pour vos dépôts et retraits d’argent et d’employer une solution en laquelle vous avez déjà une certaine assurance.

En premier lieu, il est essentiel d’accéder aux options de paiement classiques sur le casino en ligne de votre choix. Il s’agit du virement bancaire et des modes de paiement par carte bancaire (Visa, MasterCard, Maestro). D’autres moyens de paiement comme les portefeuilles électroniques (PayPal, Skrill, Neteller, ecoPayz...) et les tickets prépayés (Paysafecard, NeoSurf, Cashlib) permettent également de simplifier vos opérations. Ceux-ci sont disponibles sur les meilleurs sites de casino en ligne. En outre, les innovations technologiques permettent désormais de faire des transactions financières à l’aide des cryptomonnaies (Bitcoin par exemple).

Ce faisant, certains opérateurs l’ont adopté afin d’aider les challengers à réaliser aisément les dépôts et retraits de capital. En général, les demandes de retrait sont soumises à quelques vérifications en vue de limiter la criminalité financière et le blanchiment d’argent. Toutefois, la période de traitement est habituellement très courte. Pour éviter les surprises désagréables, il faut contrôler la durée des paiements. Privilégiez un casino dont le délai est compris entre 24 et 72 heures maximum.

Préférer une ludothèque de qualité

Avant de rejoindre un casino online, il va falloir considérer les divertissements que propose ce dernier pour une meilleure expérience de jeu. Que ce soit pour les débutants ou pour les experts de jeu de casino, un bon établissement doit offrir une variété de jeux à ses compétiteurs. Il faut surtout privilégier un site de casino dont la ludothèque est composée des jeux populaires (roulette, poker, blackjack, machine à sous...).

À titre d’exemple, le blackjack permet aux joueurs d’augmenter leurs chances de remporter des gains et représente donc l’une des meilleures solutions. En effet, la règle de ce divertissement est très facile à cerner. Il suffit d’adopter la meilleure stratégie (blackjack tableau probabilité...) pour gagner régulièrement. Hormis les types de jeu, il serait intéressant de choisir un opérateur qui permet aux joueurs d’accéder au Live Casino. Il s’agit d’une offre qui permet à n’importe quel compétiteur de participer à des parties de jeux en direct.

Pour ce faire, il sera opposé à d’autres participants ou à un croupier réel. Néanmoins, il est nécessaire de vérifier l’existence d’un partenariat entre votre opérateur et des fournisseurs de jeux ayant une grande notoriété. En d’autres termes, la qualité des divertissements que propose un site de casino est intimement liée à ce type de collaboration. Dans la catégorie des fournisseurs les plus populaires, on retrouve NetEnt, Microgaming, Playtech, Evolution Gaming, Paly n’Go, etc. Avec ces fournisseurs, vous profitez de graphismes beaucoup plus améliorés. Vous pouvez également accéder à des versions de jeux différents.

Opter pour une bonne assistance clientèle

Le service clientèle est un facteur de choix incontournable pour les personnes qui se lance dans la recherche d’un bon casino online. À cet effet, un établissement de jeux de hasard qui occupe une place importante dans ce secteur doit disposer d’un excellent centre d’aide. Il s’agit d’une équipe dédiée qui accompagne les joueurs en cas de difficulté sur la plateforme.

Avant de vous inscrire, il faut alors contrôler le niveau d’efficacité de l’assistance clientèle de votre prestataire. L’un des éléments qui permettent d’évaluer ce degré d’efficacité est le support de communication employé par cette dernière. En général, vous avez la possibilité de communiquer avec la cellule d’assistance à travers différents canaux. Il s’agit du formulaire de contact, du courriel et du live chat.

La prochaine étape consiste à vérifier l’accessibilité du centre d’aide. Ce dernier doit rester au service des compétiteurs 24 heures/24 et tout au long de la semaine (7 jours/7). Ainsi, ceux-ci pourront émettre leurs différentes préoccupations à n’importe quel moment de la journée. Le service d’assistance doit être également réactif et donc traiter les requêtes dans un délai très court. Toutefois, il faut s’assurer de l’existence d’une Foire Aux Questions (FAQ) sur le site de prestataire.