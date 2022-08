L’anaplasmose de Sparouine. C’est du moins la nouvelle batterie infectieuse découverte chez un patient sexagénaire en Guyane. Il s’agit d’une batterie qui n’a encore jamais été découverte. Selon les précisions apportées par Francetvinfo la batterie a été identifiée alors que le patient avait participé à une campagne d’étude du paludisme en 2019. Le prélèvement qui avait été effectué à cette époque a permis aux scientifiques de mener les analyses quant le patient est tombé malade.

Un ancien prélèvement

Le cas avait en effet été confié l’équipe d’Olivier Duron, directeur de recherche au CNRS de Montpellier. «En collaborant avec le centre hospitalier de Cayenne et l’institut Pasteur de Guyane on s’est intéressé à des prélèvements qu’ils avaient faits pour du suivi de paludisme. Nous avons recherché globalement tous les microbes qu’ils pouvaient y avoir dans ces prélèvements sanguins. Et c’est comme ça qu’on a découvert un prélèvement qui était positif pour une nouvelle bactérie », a expliqué le directeur de recherche au CNRS de Montpellier.

Les symptômes de la maladie se sont révélés dix-huit mois après ce premier prélèvement. « L’homme devait avoir des symptômes avant mais comme il vit dans une zone propice au paludisme, ça n’a pas dû l’alerter », a notamment émis comme hypothèse le directeur de recherche au CNRS de Montpellier. Le séjour du patient à l’hôpital n’aura pas permis d’identifier le mal.

La batterie ne se transmet pas entre humain

En effet, la batterie ne se transmettrait pas d’humain à humain. Le milieu de vie de l’orpailleur avait favorisé son infection. « Cette personne si elle avait été citadine, ne se serait pas retrouvée exposée à des tiques. Des tiques qui se sont nourris sur des animaux de faunes sauvages », a confié le directeur de recherche au CNRS de Montpellier. Notons que le mal se manifeste par la fièvre, douleur musculaire, mal de tête, saignement de nez et anémie sévère.