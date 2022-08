Les récents développements entre Kylian Mbappé et Neymar, ajoutés au pénaltygate continuent de faire couler beaucoup d'encre. Après la presse européenne, c'est la presse brésilienne qui prend le relais s'en prenant au joueur jugé arrogant et individualiste. Ce n'est pas la première fois que Mbappé agace au Brésil. Après ses propos sur le niveau de jeu en Amérique latine, il avait été l'objet de violentes critiques. Cette fois-ci le jeune homme est accusé de vouloir se débarrasser de son coéquipier brésilien.

Le fait qu'il ait raté son penalty n'arrange pas les affaires du jeune joueur, d'autant plus que Neymar est reconnu pour son efficacité sur ce plan. "Mbappé respire l'arrogance et l'individualisme depuis après son nouveau contrat avec le PSG" affirme le site UOL qui en rajoute une couche dans son article: La rivalité entre Mbappé, Neymar et Messi ne semble pas nouvelle. "En mai, l'attaquant du Paris Saint-Germain a déprécié le football sud-américain en affirmant que le sport en Europe était plus avancé qu'en Amérique du Sud. La controverse a eu lieu quelques jours après que Mbappé a signé son nouveau contrat avec le champion de Ligue 1. Fabinho et Di María, qui ont joué dans le football français, ont répondu aux déclarations du maillot sept et une atmosphère de rivalité a été créée par le jeune...."

Pour ESPN Brésil, Neymar "apprend" à Mbappé à tirer un penalty. Pour le site, "Nul doute qu'en début de saison Neymar a fait de l'ombre aux deux autres stars de l'attaque du PSG (Messi et Mbappé). Le Brésilien a également marqué son deuxième but du match, de la tête, à la 6e minute de la seconde mi-temps. Désormais, le numéro 10 compte 5 buts et 3 passes décisives en seulement trois matches de la saison jusqu'à présent. Lorsqu'il a été remplacé à la dernière minute du match, Neymar a été acclamé et applaudi même par le propriétaire du PSG présent au stade." Pour rappel, Mbappé voudrait se débarrasser de Neymar selon un journaliste sportif français. Le jeune footballeur ne voudrait pas de concurrent au sein de l'équipe et ferait tout pour prendre la première place coûte que coûte.