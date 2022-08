Dans la soirée de ce mardi 30 août 2022, une fausse alerte à la bombe a semé la panique à l’hôpital pour enfants de Boston aux États-Unis. Selon les informations rapportées par les médias sur cette affaire, l’alerte aurait été lancée vers 20 heures. Les différentes investigations qui ont été menées par la police ont permis de se rendre compte qu’aucun engin explosif n’existait au sein de l’hôpital. Selon les confidences des autorités au WCVB, Bien qu'aucune preuve d'une bombe n'ait été trouvée, la police intensifiera sa présence.

Polémique autour d'un programme de santé

Pour l’heure, la police n’a tout de même pas voulu révéler les circonstances de cette alerte. Les détails ainsi que d’autres informations ont été également retenus par la police. La situation intervient dans un contexte où l'hôpital faisait face à des menaces croissantes de violence contre son personnel au sujet de son programme de santé transgenre, après qu'un compte connu sous le nom de Libs of TikTok a publié une fausse déclaration sur ses procédures chirurgicales affirmant le genre.

De nombreuses réactions sur les réseaux sociaux

L’hôpital pour enfants de Boston aux États-Unis est en réalité en charge du premier programme de santé transgenre pédiatrique et adolescent du pays. Selon les réseaux sociaux, nombreuses ont été les personnes qui ont réagi face à cette actualité. « “Nous avons été sous la menace d’une bombe qui fermera l’hôpital pour enfants de Boston pendant plus de trois heures et@libsoftiktok n’a pas encore été définitivement suspendu. », a publié un internaute à ce sujet. « “À ce stade, @TwitterSafety devrait être supposé soutenir les campagnes terroristes contre l’existence transgenre et non binaire” », a réagi un autre.