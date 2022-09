Alors que l'affaire Paul Pogba défraie la chronique, de nombreuses personnalités affirment qu'il est désormais impossible pour le footballeur de jouer en équipe nationale, à cause des révélations sur Kylian Mbappé. Le jeune joueur étant un pion important des bleus, il faudra pour ces derniers se séparer de Pogba. « Cette histoire de marabout (…) avérée ou pas, je pense que la relation Mbappé-Pogba ne peut plus exister. A partir de ce moment-là, il faut que Deschamps tranche et que Paul Pogba soit en dehors de cette équipe de France. Je ne vois pas Kylian Mbappé accepter qu’il y ait un mec, que ce soit vrai ou pas, qui ait voulu nuire à sa carrière....» a affirmé Stephen Brun consultant de RMC.

Que pense le gouvernement de la situation entre les deux joueurs. « C’est un dossier auquel je suis attentive. On le sait tous, un parcours réussi dans ce type de compétition repose sur une combinaison entre l'état de forme de ses talents, la qualité de vie du groupe, mais on a la chance d'avoir Didier Deschamps : je lui fais toute confiance. Il a toute l'expérience nécessaire pour gérer ce type de situations sensibles, complexes. Il l'a prouvé en tant que joueur, en tant que coach, en tant que sélectionneur. Je sais qu'on va s'adapter à la situation et que Didier saura protéger son collectif de ces turbulences-là... Il faut être hyper attentifs à la question des entourages. Quand vous êtes un champion, vous êtes exposés à toute sorte d'influences, des bonnes, des mauvaises. Je pense qu'il doit y avoir un accompagnement de la part des clubs, des instances, dès les étapes de la formation» a affirmé la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra.