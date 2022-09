Le Bénin vient de perdre un jeune entrepreneur dans le e-commerce. Il s'agit de Moila David Finisher. Il a succombé aux coups de couteau après avoir subi des menaces pour avoir fait des annonces de révélations sur les réseaux sociaux. Le Bénin et le Congo viennent de perdre un être cher, un jeune aux talents insoupçonnable. Moila David Finisher, puisque c'est de lui qu’il s'agit, a été tué de sang-froid par des individus jusqu'à présent inconnus. Jeune millionnaire depuis ses 18 ans grâce au e-commerce et aux formations, Moila David Finisher a été victime d’une agression le lundi 19 septembre 2022 alors qu’il fêtait son 21ème anniversaire.

Il a été poignardé sauvagement et transporté d'urgence à l'hôpital, le bénino-congolais n'a pas survécu. Il est décédé de ses blessures le jeudi 22 septembre 2022. Il faut noter que le jeune créateur de la marque " Finisher " avait annoncé avoir reçu des menaces de mort pour avoir décidé de faire des révélations sur des magouilles et des arnaques concernant des célébrités du e-commerce et des pseudos e-commerçants qui escroquent les jeunes. On suppose que les présumés auteurs de ce crime ont écourté sa vie de peur d’être démasqués. Rappelons que Moila David Finisher est né le 19 septembre 2001 à Cotonou au Bénin, de père congolais. Après l’obtention de son baccalauréat en 2019, il a continué ses études en droit à l’Université d’Abomey-Calavi précisément à la Faculté des Droits et Sciences Politiques (FADESP). Mais, son ascension est liée à ses activités de trading, les crypto monnaies et le e-commerce. Son triste sort, visiblement proviendrait du même monde qu'il a embrassé.