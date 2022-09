La Société Béninoise de Cosmétique (SOBECO) fait désormais partie des investisseurs à la Zone industrielle de Glo-Djigbé-Zè (GDIZ). La Société Béninoise de Cosmétique (SOBECO), spécialisée dans la distribution de produits halieutiques, s’est nouvellement inscrite sur la liste des investisseurs à la Zone industrielle de Glo-Djigbé-Zè (GDIZ).

« La SOBECO s’installe au sein de GDIZ ! 36ᵉ compagnie à s’établir au sein de GDIZ, la SOBECO développe sur 3 hectares une usine pour la production de cosmétiques à base de karité, d’avocat et de mangue et emploiera une centaine d’employés », peut-on lire sur la page Facebook de la SIPI Bénin. Cet accord entre la Zone industrielle de Glo-Djigbé-Zè (GDIZ) et la Société Béninoise de Cosmétique permettra au Bénin de se hisser au premier rang en matière de cosmétiques et d’exportation de produits de soins naturels et bio sur le marché international, a informé la Sipi. Chargée de la gestion du site industriel, la Sipi s’est réjouie d’avoir la SOBECO parmi les acteurs de la GDIZ. Le poids de cette société de cosmétique sur le plan international justifie la fierté de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN).

La Société béninoise de cosmétique (SOBECO) a été créée en 2001. Au départ, société de commerce international du secteur alimentaire, elle s’est donnée un nom considérable dans la gestion de l’intégrité de la chaîne d’approvisionnement alimentaire mondiale.