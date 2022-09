Au Bénin, la société indienne Nova Textile Private Limited installée dans la zone économique et spéciale de Glo-Djigbé a sorti les premiers échantillons de produits fabriqués exclusivement au Bénin. il s'agit de chemises confectionnées avec du coton béninois. C'est l'Evènement Précis qui rapporte l'information. Cette société asiatique devrait employer à terme 15. 000 personnes. Outre les chemises, elle compte fabriquer aussi des serviettes et d'autres accessoires textiles à base du coton béninois comme les draps de lit, les T-shirts et les pyjamas. Ces produits seront exportés vers l'Europe et l'Amérique.

L'ambition du gouvernement

"Aujourd'hui quand une entreprise américaine demande des produits certifiés coton en Afrique, c'est une entreprise chinoise qui va importer du coton en Asie, le transformer puis exporter le produit aux Etats-Unis. Mais il vaut mieux installer l'usine ici" déclarait le Directeur général de Nova Textile Private Limited dans une interview accordée à TV5 Monde en juin 2022. Pour Milind Bhortakke, c'est plus simple, de s'établir en Afrique parce qu'on " a directement accès au coton".

Il faut dire que l'objectif du gouvernement béninois est de transformer tout le coton produit sur place. « Nous ne pouvons pas continuer à vendre (notre) coton de façon brut… Un kilo de coton brut vous rapporte à peu près 1 dollar, mais quand vous transformez ce coton d'abord en tissu, vous pouvez obtenir une valeur de 10 dollars. Ensuite quand vous passez à la confection de vêtements, nous sommes en train de parler d’à peu près 25 à 30 dollars » expliquait en juillet dernier le directeur général de la SIPI Létondji Béhéton sur l'émission " l'Entretien du dimanche" d'Eden Tv.