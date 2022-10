Interpellé alors qu’il était en repérage pour des reportages le dimanche 09 octobre dernier à Matéri, le journaliste français, correspondant de Tv5Monde et du journal Ouest-France au Bénin, Emilien David a été relâché dans la soirée du lundi 10 octobre 2022, après avoir passé quelques heures en garde à vue dans des conditions inhumaines. Le journaliste français Emilien David a été libéré le lundi 10 octobre dernier sans son matériel de travail et son téléphone portable à l’issue de son audition à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Après sa mésaventure, le journaliste a expliqué à l’Union Internationale de la Presse Francophone (UPF) session Bénin, les mauvaises conditions dans lesquelles il a vécu en détention. Il a déclaré avoir été jeté dans une cellule occupée en surnombre par des détenus incarcérés pour des cas de meurtres, viols et de vols. Il a affirmé avoir passé la nuit à même le sol à la merci des moustiques dans des conditions inhumaines. Pendant la durée de son séjour en garde à vue, il n’a pas pu trouver le sommeil. Emilien David a été placé en garde à vue pour « espionnage au profit d’une structure étrangère ». Suite à son arrestation, l’ambassade ainsi que le consul de France au Bénin ne sont pas restés inactifs.

Les associations de journalistes telles que l’Union Internationale de la Presse Francophone (UPF), la Fédération Internationale des journalistes, ainsi que l’Organisation Non Gouvernementale Médias Citoyenneté n’ont pas manqué d’exercer une pression sur les autorités compétentes. En effet, le journaliste reporter d’images, lors de ses travaux de repérage avait eu à poser quelques questions aux populations du septentrion, précisément les habitants de Matéri. Il avait eu à interviewer un homme qui aurait trouvé ses questions trop curieuses. C’est peu de temps après ceci qu’Emilien David s’était retrouvé dans les mailles des forces de l’ordre béninoises.