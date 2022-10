L’homme descend-il du singe, ou d’un poisson ? Cette question ne se pose visiblement pas puisque selon les scientifiques, l’ancêtre des bipèdes que nous sommes est une sorte de requin primitif. Enfin, c’est ce qu’ils croyaient jusqu’à présent. Jusqu’à la découverte des fossiles de ce petit poisson préhistorique que les chercheurs chinois ont baptisé Fanjingshania. En effet, c’est en empire du milieu, sur le site de Chongqing situé dans le Sud-Ouest , que des fossiles de cette espèce à mâchoire ont été découverts. Ils sont vieux de 440 millions d’années. C’est le plus vieux poisson préhistorique jamais découvert à ce jour.

Fanjingshania n’est pas que l’ancêtre des hommes

Donc les scientifiques remettent en cause leurs théories premières sur l’évolution des vertébrés comme les êtres humains. En effet, Fanjingshania n’est pas que l’ancêtre des hommes, il est aussi l’ancêtre de l’ensemble des créatures qui ont un squelette osseux. Le petit poisson préhistorique a un squelette et des vertèbres. Sa constitution présente aussi des paires d’épines de nageoires jamais observées jusqu’à présent chez les espèces de notre ère. Il est également doté d’une « armure » osseuse externe. Zhu Min, le responsable de l’équipe de recherche qui a découvert Fanjingshania trouve que ses " fossiles sont de tous nouveaux types et permettent de savoir à quoi ressemblaient les premières mâchoires".

En somme, la découverte en elle-même permet de se rendre compte « que l’évolution des vertébrés à mâchoires est beaucoup plus précoce, que ce que nous imaginions dans le passé » selon Zhu Min. Rappelons qu'en 2013, des scientifiques avaient découvert en Chine un fossile de poisson vieux de 419 millions d'années. Selon eux, cette découverte avait permis d'abandonner la vieille théorie selon laquelle les poissons modernes à squelette osseux (ostéichthyens) ont évolué à partir d'un poisson ressemblant à un requin et doté d'une armature en cartilage. La nouvelle créature découverte dans le même pays est antérieure d'environ 15 millions d'années à cet ancien fossile de poisson.