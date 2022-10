La victoire de la Russie dans le conflit en Ukraine signera une défaite de l’Otan. C’est ce qu’a déclaré mardi le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg à une conférence de presse précédant la réunion des ministres de la Défense des pays de l’Alliance, qui doit avoir lieu le 12 et le 13 octobre à Bruxelles selon Tass. "C’est l’Ukraine qui doit gagner. Parce que si c’est Poutine qui gagne, ce sera une grande défaite pour l’Ukraine, mais aussi une défaite pour nous tous, car cela rendra le monde plus dangereux et plus vulnérable face à l’agression russe", estime-t-il.

La Guerre en Ukraine est-elle en train de connaître un nouveau rebondissement? Après l'explosion sur le pont de Crimée, la Russie a mené une campagne de frappes intensives sur plusieurs villes ukrainiennes dont la capitale Kiev. Selon le site 20minutes qui cite Nexta, un haut responsable ukrainien a été tué ce jour dans les bombardements russes. « A la suite des bombardements de ce matin à Kiev, le chef du département de la cyberpolice Yuri Zaskoka est mort ». De son côté le président américain Joe Biden a réagi à l'annonce des bombardements et a dénoncé la « brutalité absolue » de Vladimir Poutine.

« Ces attaques ont tué et blessé des civils et ont détruit des cibles non militaires », a dénoncé le président américain qui a promis que son pays continuerait « d’imposer un lourd coût à la Russie pour son agression ». Du côté ukrainien, le président Zelensky a affirmé que son pays n'était pas intimidé. « L’Ukraine ne peut pas être intimidée. Elle ne peut être que d’autant plus unie. L’Ukraine ne peut pas être stoppée » a-t-il affirmé, ajoutant que des combats douloureux attendaient encore la Russie.

As a result of this morning's shelling in #Kyiv, the head of the department of the Cyber Police Yuri Zaskoka died. pic.twitter.com/CjOTdLlB3x — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022

Poutine promet des répliques "sévères" en cas de nouvelles attaques ukrainiennes

Le régime de Kiev s'est mis sur un pied d'égalité avec les groupes terroristes les plus odieux, il est impossible de laisser ses actions sans réponse. C'est ce qu'a déclaré Vladimir Poutine lors d'une réunion lundi avec les membres permanents du Conseil de sécurité russe. "Le régime de Kiev, par ses actions, s'est en fait mis sur un pied d'égalité avec les formations terroristes internationales, avec les groupuscules les plus odieux. Il est tout simplement impossible de laisser de tels crimes sans réponse", a déclaré le chef d’État. Le président russie a également promis des répliques "sévères".

"Si les tentatives d'attentats terroristes sur notre territoire se poursuivent, les réponses de la Russie seront sévères et leur ampleur correspondra au niveau des menaces posées", a déclaré Vladimir Poutine en ouverture d'une réunion télévisée du Conseil de sécurité russe. "Personne ne doit avoir le moindre doute", a-t-il averti.

Après les bombardements russes, les métros interrompus dans Kiev

Le fonctionnement de toutes les lignes du métro de Kiev est suspendu, les stations sont utilisées comme abri, a rapporté lundi le service de presse du métro. "La circulation des trains sur toutes les lignes de métro est suspendue, tandis que les stations souterraines fonctionnent comme un abri", est-il indiqué dans un communiqué publié sur Facebook (interdite en Russie, appartient à la société Meta reconnue comme extrémiste en Russie). Le métro a appelé les habitants de la ville à "ne pas négliger les alarmes aériennes".

Pluie de missiles russes sur Kiev et Lviv, un pont bombardé à Kiev (vidéo)

La situation en Ukraine va-t-elle dégénérer ? La question reste posée suite aux derniers développements dans le pays. Après l'explosion sur le pont de Crimée, la Russie a tiré plusieurs missiles sur Kiev, une première depuis plusieurs semaines ! Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déploré « des morts et des blessés ». Des explosions ont également été déclarées à Lviv et Ternopil, dans l’ouest de l’Ukraine, et à Dnipro rapporte le site français Le Monde. Selon le maire de Kiev, le centre ville historique de Kiev a été bombardé ainsi que plusieurs bâtiments gouvernementaux.

Les bombardements sont d'une ampleur inégalée affirme le président Zelenksy. Pour rappel, la dernière fois que la capitale Kiev a été visée était le 26 juin dernier. Un musée, une université et un parc font partie des endroits stratégiques visés par les bombardements russes. Vladimir Poutine a annoncé une réunion de son conseil de sécurité prévu ce jour. Signe de la volonté de représailles des russes, un pont emblématique de Kiev en verre a également été frappé par un missile russe.

The Bridge of Glass in the very heart of Kyiv pic.twitter.com/CvsRfTEAoJ — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) October 10, 2022

Poutine accuse les services secrets ukrainiens

L'attaque sur le pont de Crimée a été organisée par les services secrets ukrainiens, a déclaré ce dimanche le président russe Vladimir Poutine. "Les auteurs, les responsables et les commanditaires étaient les services spéciaux ukrainiens", a déclaré le chef de l'État lors d'une réunion avec le chef du comité d'enquête russe, Alexandre Bastrykine. Il a également qualifié l'incident d'acte terroriste. M. Bastrykine l'a confirmé, ajoutant que des ressortissants russes et étrangers avaient aidé les services spéciaux ukrainiens à préparer l'attaque.

L'explosion du pont de Crimée, fleuron pour la Russie est un véritable coup dur pour Moscou qui subit des camouflets depuis quelques semaines avec la contre-offensive ukrainienne. Plusieurs zones annexées par la Russie ont été reprises par l'armée ukrainienne qui reçoit un soutien matériel sensible de la part des USA. Matériel qui permet à l'armée de Kiev de reconquérir des régions occupées par la Russie.