C'est en février denier, que la campagne militaire russe en Ukraine a démarré. Depuis, les deux parties n'ont pas encore mis fin à cette guerre. L'Ukraine, soutenue par les Occidentaux poursuit les batailles de même que la Russie qui jusque là, ne fait pas machine arrière. Elle est persuadée que l'adversaire n'aura jamais le dernier mot. C'est du moins ce qu'on déduit des propos de l'ambassadeur de ce pays à l'Onu à Genève. En effet, alors qu'il répondait aux questions des correspondants accrédités au siège de l'Onu en Suisse, Guennadi Gatilov a déclaré ceci: "Battre la Russie sur le champ de bataille est un objectif qui ne pourra jamais être atteint".

"La Russie souhaiterait s'engager en faveur d'une solution politique"

L'ambassadeur russe au siège de l'Onu à Genève a cependant ajouté que son pays était prêt à trouver une solution politique à cette guerre. "La Russie souhaiterait s'engager en faveur d'une solution politique" a déclaré Guennadi Gatilov. Il accuse l'Union Européenne et les Etats-Unis d'encourager l'Ukraine à entretenir le conflit. En ce qui concerne les exportations de céréales depuis les ports de l'Ukraine, le diplomate russe indique que l'accord pourrait ne pas être reconduit par son pays. En effet cet accord a pris effet depuis le mois de juillet 2022 et devrait prendre fin dans quatre mois

La guerre entre l'Ukraine et la Russie divise l'Occident et Moscou. Il y a quelques jours, l'Union Européenne avait mis en garde la Russie contre l'utilisation d'armes atomiques en Ukraine. "Poutine dit qu'il ne bluffe pas avec la menace nucléaire. Il doit alors comprendre que les pays qui soutiennent l'Ukraine, l'Union européenne et ses États membres, les États-Unis et l'Otan, ne bluffent pas non plus. Toute attaque nucléaire contre l'Ukraine entraînera une réponse, pas une réponse nucléaire, mais une réponse militaire si puissante que l'armée russe sera anéantie" avait déclaré Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne.