Aux États-Unis, les médias ont rapporté l’histoire très peu ordinaire d’un petit garçon de cinq ans. En effet, le petit connu sous le nom de Luke Ruehlman a confié à sa mère avoir eu une vie antérieure. A la chaîne de télévision américaine Fox2, cette dernière explique que les propos de son fils ont commencé depuis qu’il avait deux ans. «Il disait:" Quand j'étais une fille, j'avais les cheveux noirs "ou il disait:" J'avais des boucles d'oreilles comme ça quand j'étais une fille », a fait savoir le mère du petit garçon à la télé.

"Je suis mort et je suis monté au ciel"

Il a finalement expliqué être dans un nouveau corps après sa mort dans un accident. On retient selon les précisions de la mère de famille que le fils aurait déjà eu une première vie sous le nom de Pamela Robinson. « Il s'est tourné vers moi et a dit:" Eh bien, je l’étais, mais je suis mort et je suis monté au ciel. », confie la mère sur les propos de son enfant. « J'ai vu Dieu et puis finalement, Dieu m'a repoussé et j'étais un bébé et tu m'as appelé Luke. », aurait-il poursuivi selon la mère.

"C'est effrayant"

Une recherche effectuée après a permis d’identifier la Pamela Robinson. Elle était parmi les 19 personnes tuées dans un incendie à l'hôtel Paxton de Chicago en 1993. Le petit garçon de 5 ans a été capable d’identifier l’image de la femme décédée depuis plusieurs décennies au milieu d’autres photos. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont les internautes qui ont fait savoir que l’histoire était effrayante. « C'est effrayant », a écrit un internaute sur TikTok.