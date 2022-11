Depuis la fin des restrictions sanitaires, le tourisme reprend progressivement son activité. Selon les chiffres de l’Organisation Mondial du Tourisme (OMT), le secteur a atteint 60% de son niveau d’avant crise en 2022. D’après les estimations, ce redressement semble encore se poursuivre, grâce à plusieurs initiatives des gouvernements et l’apparition de nouvelles tendances. C’est le cas notamment du tourisme de casino qui commence à séduire de plus en plus de vacanciers à présent. En effet, de nombreux voyageurs choisissent maintenant leurs destinations en fonction de la présence de casinos dans ces lieux. Explications.

Qu’est-ce que le tourisme de casino ?

L’industrie des jeux de hasard possède un énorme potentiel économique. En effet, le chiffre d’affaires des casinos atteint généralement des milliards d’euros chaque année. Cela s’explique notamment par le taux de fréquentation élevé des casinos qui ne cesse d’augmenter depuis la fin de la crise. Il en est de même des fonds qui y circulent régulièrement. Ce n’est donc pas un hasard si ce secteur séduit de nombreux joueurs en quête de jackpot. Cette perspective les incite même à se déplacer et à traverser des continents pour tenter de gagner de l’argent facilement. C’est justement de ce principe que résulte le concept du tourisme de casino.

Ainsi, il s’agit d’un système consistant à choisir ses destinations de voyages en fonction de la présence de casinos. C’est un moyen pratique pour passer des vacances inoubliables dans un cadre unique et somptueux. De plus, ces maisons de jeux permettent aux familles, aux groupes et aux couples de se divertir tout en gagnant de l’argent.

Conscients de ce phénomène, les établissements hôteliers commencent désormais à développer leurs propres casinos. L’objectif étant de pouvoir attirer les joueurs et les amateurs de paris dans leurs lieux. Pour cela, ils mettent toutes les cartes de leurs côtés en proposant des activités et des divertissements en tout genre.

Pourquoi les touristes se ruent vers les casinos ?

Il existe plusieurs raisons qui incitent les touristes à choisir les casinos comme destinations à présent.

Se protéger des casinos en ligne

L’industrie des jeux de hasard n’a jamais cessé d’évoluer au fil des années. L’apparition des casinos en ligne figure sans doute parmi les exemples les plus notables dans cette perspective. Ces plateformes sont facilement accessibles depuis un appareil mobile et permettent de gagner de l’argent tout comme les casinos physiques.

L’utilisation de ces sites n’est toutefois pas sans risque. Il faut considérer plusieurs points afin d’éviter de se faire arnaquer en ligne. Normalement, un bon casino virtuel doit pouvoir :

Proposer une multitude de jeux (poker, machines à sous, roulette, blackjack, etc.) ;

Offrir des bonus casinos aux joueurs (bonus avec ou sans dépôt, bonus de bienvenue, free spins, etc.) ;

Avoir une licence officielle attestant sa sécurité et sa fiabilité ;

Être compatible avec différents modes de paiement et de retrait ;

Etc.

Il convient cependant de noter qu’il existe des casinos en ligne fiables sur internet. Afin de les identifier, il suffit de recourir à un comparateur en ligne certifié.

Profiter d’un cadre luxueux et privilégié

Aujourd’hui, les casinos physiques ne sont plus ce qu’ils étaient auparavant. Souvent considérés comme des maisons de jeux clandestines et peu fréquentables, ils riment désormais avec luxe et prestige. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle ils sont généralement associés à des hôtels et des restaurants étoilés.

Ces critères de qualité attirent beaucoup de monde, notamment des célébrités et des stars de cinéma. Face à cette affluence de personnalités VIP, les touristes ne peuvent donc que s’y ruer pour avoir la chance de les rencontrer. De plus, certains casinos organisent des spectacles, des tournois et des cérémonies permettant à leurs clients de les côtoyer.

Outre ces détails, il ne faut pas oublier le cadre proposé par ces établissements de jeux. La plupart des grandes marques se positionnent souvent à proximité de la plage et proposent un environnement entièrement privé et luxueux. Voici une liste non exhaustive :

Les Ambassadeurs Club de Londres ;

Le Casino de Wiesbaden de Francfort ;

Le Holland Casino de Breda ;

Le Casino de Baden-Baden ;

Le Casino de Monte-Carlo ;

Etc.

Gagner de l’argent en voyageant

Les vacances hors de France et de l’Europe sont souvent coûteuses, sans parler de l’hébergement à l’hôtel. Afin de réduire ces dépenses, il est possible de compenser en gagnant un peu d’argent au casino. Il suffit de choisir une belle destination qui en dispose dans cette perspective.

Ainsi, durant la journée, les voyageurs peuvent partir à la découverte du pays, de la plage et des sites touristiques disponibles. Ces derniers peuvent ensuite se détendre tranquillement dans les bains de l’hôtel avant de parier au casino. Plusieurs jeux peuvent rapporter énormément d’argent comme :

Les machines à sous ;

Le blackjack ;

Le poker ;

La roulette ;

Les jeux de carte ;

Etc.

De plus, en intégrant la liste des habitués du casino, il est possible d’obtenir une carte de fidélité électronique de l’hôtel. Celui-ci permet d’accéder à d’autres commodités du groupe correspondant, grâce à un code. Bien entendu, cela dépend entièrement de chaque marque qui est libre de proposer ses propres offres à sa clientèle.

Quels sont les avantages des casinos sur le tourisme ?

Généralement, les gens évoquent les inconvénients des casinos en ligne et physiques en premier lieu. Cela concerne principalement les risques de perte et les arnaques sur le web qui sont souvent fréquentes. Il faut cependant noter que ces maisons de paris présentent également des avantages, notamment pour le tourisme.

En effet, il faut se rappeler que les casinos sont des lieux de divertissement et d’amusement. Ils contribuent à améliorer la vie de la population en les faisant sortir de la routine stressante du quotidien. De plus, certaines marques deviennent même de véritables attractions touristiques compte tenu de leurs architectures luxueuses et leurs cadres uniques.

Les jeux casinos présentent également d’énormes avantages pour le tourisme. Il ne faut pas oublier qu’il existe plusieurs disciplines qui se jouent principalement dans ces établissements. C’est le cas du poker qui dispose de ses propres tournois régionaux, nationaux et internationaux. Ces événements attirent de nombreux joueurs ainsi qu’un large public venu des quatre coins du monde. Il suffit de bien faire sa valise avec les conseils de cette page dans cette voie.

Quelles sont les destinations à privilégier pour effectuer du tourisme de casino ?

Bien entendu, tous les pays ne proposent pas toujours des casinos recommandables. D’autres imposent même des restrictions sévères concernant ces établissements de jeux. Il convient dans ce cas de bien choisir ses destinations pour profiter totalement des avantages des casinos durant ses voyages. Voici une liste à considérer dans cette perspective :

Las Vegas, l’incontournable casino des Etats-Unis ;

La Suisse, avec une législation de jeux intéressante ;

Le Royaume-Uni, parmi le top 4 des meilleures destinations pour du tourisme de casino ;

La France, un pays idéal pour tenter de gagner des millions d’euros dans près de 200 établissements disponibles ;

Singapour, pour un voyage exotique avec des perspectives de jackpot impressionnantes ;

L’Espagne, tout aussi recommandé que cela soit pour son cadre environnemental unique ou pour ses casinos incroyables ;

Etc.

La meilleure solution pour faire du tourisme de casino est de diversifier ses destinations. Cela permet non seulement de découvrir des lieux paradisiaques, mais également de profiter des offres exclusives de chaque pays.