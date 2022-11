Le président Patrice Talon a pris part à la conférence internationale sur l'initiative d'Accra, dans la capitale ghanéenne. C'était en début de semaine. Ce sommet était consacré à deux enjeux sécuritaires. Il s'agit en premier du déclenchement d'une opération d'envergure antiterroriste. Le second enjeu n'est rien d'autre que le financement souverain et durable de la lutte contre le terrorisme. Le plan de l'opération Koudanlgou renforcée pour nettoyer la présence terroriste au Burkina Faso, au Niger et au Togo a été approuvé par les participants. Ils ont convenu de l'urgence d'agir puisque les terroristes continuent de sévir.

Pour le déclenchement sans délai de l'opération Koudanlgou renforcée

Le principal défi pour les Etats membres de l'Initiative d'Accra est le financement de la lutte anti-terroriste sur ressources propres. Un impératif martelé par Patrice Talon au cours de sommet. Son point de vue est soutenu par les autres dirigeants ouest-africains. L'Union Européenne, la Cedeao et l'Onu ont promis de soutenir les pays concernés; Les délégations souhaitent avoir rapidement un plan financier volontariste, de même que le déclenchement sans délai de l'opération Koudanlgou renforcée.

En effet, l’opération Koudanlgou renforcée est une vaste opération militaire conjointement menée par le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Togo dans le cadre de l’Initiative d’Accra. Les précédentes éditions de l’opération ont permis de déloger des groupes terroristes les espaces frontaliers critiques entre les Etats. Mais les menaces demeurent et sont plus grandes avec les incursions terroristes sur le territoire béninois depuis décembre 2021. En marge de sommet, Patrice Talon a reçu en audience le président du Conseil Européen Charles Michel et le ministre anglais de la défense.