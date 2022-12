Le monde de cinéma d’aujourd’hui se combine également avec l’univers des casinos. En effet, on peut voir de nombreux films qui se portent sur ce thème, pour le grand plaisir des adeptes des jeux de casino. Dans cet article, nous allons répertorier les 5 meilleurs films qui sont réalisés avec le thème du casino. Il y en a pour tous les goûts et les générations.

Casino

Casino est un film des années 90. Sorti en 1995, il est réalisé par Martin Scorsese et joué par Robert de Niro, Joe Pesci et Sharon Stone. Ce film est une véritable représentation des casinos de Las Vegas. Il raconte l’histoire d’un homme, Ace Rothstein, un bookmaker qui dirige un grand hôtel-casino du nom de Tangiers. Ace et son ami d’enfance Nicky Santoro gèrent toutes les affaires courantes du casino et surveillent de près les tricheurs. Cependant, tout se complique lorsqu’il tombe amoureux d’une femme, Ginger, qui est à la fois une prostituée et une arnaqueuse de haut niveau dans les jeux de casino.

Casino Royale

Sorti en 2006, le film Casino Royale fait partie des innombrables péripéties du célèbre James Bond, un personnage interprété par Daniel Craig. L'agent secret britannique a pour mission de démanteler un grand réseau de criminel dirigé par un puissant banquier, Le Chiffre. Pour le piéger, James Bond devra participer au plus grand tournoi de poker avec dix joueurs et dix millions de caves. S’il gagne, Le Chiffre sera arrêté. Coûte que coûte, Bond devra donc faire le maximum pour remporter le jeu. Le tournoi se déroule dans l’un des plus beaux casinos des Bahamas. C’est un film qui offre toutes les sensations dans l’univers des jeux de casino.

Ocean’s Eleven

Ocean’s Eleven est un film qui regroupe les plus grandes stars de Hollywood. On y retrouve George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, Bernie Mac, Don Cheadle, Andy Garcia, Elliott Gould ou encore Carl Reiner. Après un petit moment passé en prison, Danny Ocean sort pour retrouver ses anciens amis, et ensemble, ils vont réaliser un coup du siècle. Ils vont tenter de cambrioler les casinos Bellagio, Mirage et MGM Grand, 03 somptueux casinos de Las Vegas. Leur objectif est de ressortir avec 150 millions de dollars. Pour cela, ils vont s’imprégner de l’univers des casinos et se mêler avec les plus grands joueurs sur place.

The Gambler

The Gambler signifie également le parieur. C’est un film américain, sorti en 2014, et qui raconte la vie de Jim Bennett, un professeur de littérature aisé, et un adepte des jeux de hasard. Dans la portée de son adrénaline, Jim ne cesse d’augmenter les paris jusqu’à ce qu’il soit surendetté. Il doit maintenant payer 250 000 dollars à Lee et à Neville Baraka. Pour s’en sortir, il envisage de participer à un match de basket truqué.

The Players

The Players est un film de casino qui met en avant les jeux en ligne comme sur Lucky-7-Bonus. Richie, un étudiant à Princeton et adepte des jeux de poker en ligne, joue pour payer ses frais de scolarité. Ruiné, il pense avoir été arnaqué et décide de retrouver le créateur du site pour demander des explications. Arrivé sur place, il rencontre Ivan Block, qui l’accueille sous sa protection et lui propose d’intégrer le business. Richie se retrouve ainsi au cœur des jeux, et doit faire face aux ambitions démesurées de son boss.

Pour ceux qui veulent se plonger dans les univers des jeux de casino, le 7ᵉ art offre maintenant la possibilité pour en profiter sous tous les angles. Vous retrouverez toutes les meilleures sensations comme la passion des jeux, le plaisir de gagner, les excitations des paris, et plus encore.